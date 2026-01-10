“Dói existir”: marido de Isabel Veloso lamenta morte da jovem e comove internet

O marido da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borbas, emocionou milhões de pessoas ao anunciar, neste sábado (10), a morte da jovem após quatro anos de luta contra um câncer.

O comunicado foi publicado no perfil oficial de Lucas no Instagram, e já conta com quase dois milhões de curtidas.

Isabele enfrentava um câncer conhecido como linfoma de Hodgkin desde 2021, quando tinha apenas 15 anos, e ganhou sucesso na internet ao relatar o cotidiano convivendo com a doença.

Ao longo desses anos, a influenciadora chegou a comemorar a remissão da doença em 2023 e 2025, além de dar à luz Arthur, filho do casal, em dezembro de 2024.

No entanto, desde dezembro do ano passado, a jovem estava internada em estado delicado na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), falecendo após lidar com complicações resultantes de um transplante de medula óssea.

Homenagem no Instagram

“Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre”, escreveu Lucas em publicação na rede social.

O marido de Isabel destacou a luta da influenciadora contra a doença, ressaltando que a jovem “lutou até onde era humanamente possível — e até além”.

Lucas também agradeceu o tempo vivido ao lado de Isabel e da família construída, garantido que nada do que ambos viveram juntos foi em vão.

“Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel”, completa.

Confira a publicação na íntegra: