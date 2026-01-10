Influenciadora Isabel Veloso morre aos 19 anos

A influenciadora Isabel Veloso, conhecida por compartilhar a rotina do tratamento de câncer nas redes sociais, morreu aos 19 anos neste sábado (10). O óbito foi confirmado pelo marido dela, Lucas Borbas. Ela deixa um filho, Arthur, de um ano.

Desde dezembro do ano passado, a jovem estava internada em estado delicado na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR). Ela tratava um linfoma de Hodgkin.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras". Lucas Borbas Marido de Isabel Veloso

"Nossa história foi real, foi bonita, foi verdadeira. Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela", escreveu na publicação.

Veja também Zoeira Marido de Isabel Veloso se emociona ao relatar estado grave da esposa Zoeira Irmã de Isabel Veloso relata que a mãe se mudou para pensão após dificuldades

Complicações após transplante de medula óssea

A influenciadora vinha lidando com complicações após fazer o transplante de medula óssea. O corpo dela estava enfrentando a rejeição do enxerto, conhecida como Doença do Enxerto contra o Hospedeiro, assim como infecções graves.

Por isso, o tratamento dela exigia cuidados intensivos. Na última terça-feira (6), o pai de Isabel, Joelson Veloso, tinha relatado ainda acreditar na recuperação da filha, mesmo diante da gravidade do quadro.

"Enquanto houver vida, haverá fé. Isabel não é um caso clínico. Isabel é uma vida".

No entanto, ela não resistiu às recentes complicações. Em homenagem à esposa, Lucas escreveu: "Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel".

Câncer aos 15 anos

Isabel descobriu o linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos. Após realizar cirurgias e tratamentos, comemorou a remissão em 2023. No início de 2024, porém, recebeu a notícia de que o câncer havia retornado, sem opções eficazes de tratamento naquele momento.

A estimativa médica inicial era de apenas alguns meses de vida, mas a jovem contrariou o prognóstico: o tumor estabilizou. Ela chegou a engravidar durante esse período, dando à luz ao filho Arthur.

Com a gestação em andamento, a doença voltou a avançar, levando à retomada da quimioterapia. Arthur nasceu em 29 de dezembro de 2024. Em maio de 2025, Isabel comemorou uma nova remissão e a possibilidade de realizar o transplante de medula óssea.

O procedimento ocorreu em outubro, com a medula do pai, Joelson, escolhida entre os potenciais doadores.