Sandra Delgado, mulher de Wagner Moura, aposta em designer brasileiro para look do Oscar

A fotógrafa Sandra Delgado, esposa de Wagner Moura, apostou num vestido preto de veludo para atravessar o tapete vermelho do Oscar 2026, neste domingo (15). Ao apostar em um visual elegante e minimalista, ela mantém a linha de sofisticação discreta que tem marcado suas aparições durante a temporada de premiações.

O modelo, assinado pelo estilista baiano Guto Carvalho Neto, tem design limpo e decote em V. Sandra completou a produção com uma clutch preta e um colar prateado de destaque, criando uma composição elegante que dialogou com o visual sóbrio escolhido por Wagner para a cerimônia.

O ator vestiu um terno da marca italiana Zegna e acrescentou um detalhe simbólico ao look: um broche do designer de joias brasileiro André Lasmar. A peça representa o ramo carregado pela pomba da paz, símbolo associado à esperança e à reconciliação.

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Estilo discreto

Legenda: Esposa de Wagner Moura, Sandra Delgado apostou em look minimalista para o Oscar. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

A escolha de Sandra para o Oscar segue o mesmo caminho adotado em outros eventos recentes. No sábado (14), ela e Wagner participaram do tradicional jantar pré-Oscar promovido pela Chanel e organizado pelo cineasta Charles Finch.

Na ocasião, a jornalista também optou por um vestido preto simples e apareceu praticamente sem maquiagem, reforçando sua preferência por produções discretas.

Legenda: Wagner Moura e a esposa Sandra Delgado passaram pelo tapete vermelho do Globo de Ouro. Foto: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Já no Globo de Ouro, que aconteceu em janeiro deste ano, Sandra apostou em um conjunto sofisticado da Nadine Merabi, composto por um top assimétrico de gola alta com ombreiras e uma calça flare com detalhe acetinado na cintura. Para arrematar o visual, ela escolheu uma clutch Dolce & Gabbana e brincos alongados. Wagner, por sua vez, vestiu um terninho customizado da Maison Margiela.

Relacionamento longe dos holofotes

A discrição presente no estilo de Sandra também marca sua vida pessoal. Wagner Moura mantém há mais de duas décadas um relacionamento com a comunicadora social, que também atua como fotógrafa e cineasta.

Eles se conheceram ainda na universidade, mas o romance começou anos depois, durante o Carnaval em Salvador. Natural da capital baiana, assim como o ator, Sandra está com Wagner desde 2001. O casal tem três filhos: Bem, de 19 anos, Salvador, de 15, e José, de 13.