"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19
Banda é famosa por versão do tema de 'Missão Impossível'; músico enfrentava doença hepática
Informação foi confirmada por um porta-voz da família à revista People
Retomada em 2025, Escola de Cinema do Sertão facilita acesso à formação na área no interior do Estado
Segundo pessoas próximas ao casal, atriz vem tentando manter o casamento, mas foi o cantor quem saiu de casa
Honraria foi concedida na primeira edição da premiação chilena
“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano
Homenageado da 19ª CineBH participa de produções como “Morte e Vida Madalena” (CE) e “O Agente Secreto” (PE)
Sessões especiais do representante brasileiro na disputa pelo Oscar ocorreram em cinco capitais do País e encerram nesta quarta (24) no Cine Ceará
A artista partiu "junto a seus filhos" em Nemours