Imagem dos bastidores da gravação da comédia cearense 'Filosofia de Boteco', mostrando um local como um bar com clientes em mesas e um palco.

Opinião

Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 19 de Outubro de 2025
Baixista Sam Rivers, do Limp Bizkit, no palco. Ele é um homem de pele clara, barba grisalha e cabeça raspada, vestindo um blazer preto com forro amarelo e uma camiseta branca, enquanto toca um baixo elétrico sunburst de quatro cordas.

Zoeira

Morre Sam Rivers, baixista e fundador do Limp Bizkit, aos 48 anos

Banda é famosa por versão do tema de 'Missão Impossível'; músico enfrentava doença hepática

Levi de Freitas 18 de Outubro de 2025
Atriz Diane Keaton em foto de outubro de 2022 durante desfile da Ralph Lauren, usando chapéu preto, óculos de armação preta e roupa preta e branca.

Verso

Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, morre aos 79 anos

Informação foi confirmada por um porta-voz da família à revista People

Redação 11 de Outubro de 2025
Escola de Cinema do Sertão oferece oficinas em roteiro, produção e direção para jovens da região do Sertão Central

Opinião

Escola de cinema impulsiona audiovisual no Sertão Central cearense

Retomada em 2025, Escola de Cinema do Sertão facilita acesso à formação na área no interior do Estado

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 05 de Outubro de 2025
Keith Urban e Nicole Kidman se abraçam em tapete vermelho de premiação country

Zoeira

Após 19 anos de casamento, Nicole Kidman e Keith Urban se separam

Segundo pessoas próximas ao casal, atriz vem tentando manter o casamento, mas foi o cantor quem saiu de casa

Redação 29 de Setembro de 2025
Premiação inédita escolheu longa entre obras em português e espanhol

Verso

'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de melhor filme ibero-americano no Chile

Honraria foi concedida na primeira edição da premiação chilena

Redação 27 de Setembro de 2025
Vencedores do Cine Ceará no palco do Cineteatro São Luiz

Verso

Confira os vencedores da 35ª edição do Cine Ceará

“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano

Lucas Monteiro 26 de Setembro de 2025
Mineiro Carlos Francisco fala sobre presença em produções do Ceará

Verso

Ator Carlos Francisco celebra projetos no cinema cearense e pernambucano

Homenageado da 19ª CineBH participa de produções como “Morte e Vida Madalena” (CE) e “O Agente Secreto” (PE)

João Gabriel Tréz 26 de Setembro de 2025
Premiado filme pernambucano 'O Agente Secreto' tem circulado por festivais do Brasil antes da estreia oficial nos cinemas, em 6 de novembro

Verso

'O Agente Secreto' circula pelo Brasil antes da estreia e da corrida ao Oscar

Sessões especiais do representante brasileiro na disputa pelo Oscar ocorreram em cinco capitais do País e encerram nesta quarta (24) no Cine Ceará

João Gabriel Tréz 24 de Setembro de 2025
foto da atriz Claudia Cardinale em tapete vermelho

Zoeira

Morre atriz Claudia Cardinale, estrela do cinema europeu, aos 87 anos

A artista partiu "junto a seus filhos" em Nemours

Diário do Nordeste/AFP 23 de Setembro de 2025
