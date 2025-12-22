Quem foi James Ransone? Relembre trajetória do ator que morreu aos 46 anos

O ator James Ransone morreu aos 46 anos na última sexta-feira (19). Segundo o site TMZ, a polícia foi acionada após o artista ser encontrado desfalecido no quarto onde estava, em Los Angeles. A principal suspeita é de que ele tenha tirado a própria vida. O caso segue sob investigação das autoridades.

James Finley Ransone III nasceu em 2 de junho de 1979, em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Filho de Joyce Peterson e de James Finley Ransone II, veterano da Guerra do Vietnã, teve formação artística no George Washington Carver Center for Arts and Technology, em Towson, e cursou por um ano a School of Visual Arts, em Manhattan.

A estreia no cinema ocorreu no início dos anos 2000. Em 2002, Ransone coestrelou o filme “Ken Park”, dirigido por Larry Clark. No ano seguinte, ganhou projeção ao interpretar Ziggy Sobotka em 12 episódios da série “The Wire”. Também integrou o elenco do filme “Inside Man”, de Spike Lee, no papel do assaltante Steve-O.

Na televisão, destacou-se ainda na minissérie “Generation Kill”, exibida em 2008, e em produções da HBO como “How to Make It in America” e “Treme”. Em 2012, atuou no drama “Starlet”.

Em alta no 'terror'

Foi no gênero terror que James Ransone consolidou como um ator popular. Ele participou do filme “Sinister” e voltou ao universo da franquia como protagonista em “Sinister 2”.

Em 2019, interpretou Eddie Kaspbrak na fase adulta em “It: Chapter Two”, papel dividido com Jack Dylan Grazer.

Ao longo da carreira, também transitou pelo cinema independente, pela televisão e pelo teatro, incluindo participação em “Small Engine Repair”, off-Broadway. A morte do ator provocou repercussão nas redes sociais e impulsionou buscas sobre sua trajetória, marcada por personagens intensos e presença constante em produções de terror de grande alcance