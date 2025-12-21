Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Irmã de Isabel Veloso relata que a mãe se mudou para pensão após dificuldades

Mão da influenciadora precisou se mudar para pousada pública.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:46)
Zoeira
Isabel Veloso.
Legenda: Isabel Veloso retornou à UTI no início do mês.
Foto: Reprodução/redes sociais.

A irmã da influenciadora Isabel Veloso, Priscila Kiekow, revelou que a família tem enfrentando muitas dificuldades enquanto Isabel está internada. Em publicação nas redes sociais, nesse sábado (21), a jovem contou que a mãe precisou se mudar para uma pensão pública recentemente.

"Minha irmã está em estado grave na UTI, e minha mãe precisou pausar suas atividades de trabalho para acompanhá-la nesse momento tão delicado. Em meio a tudo isso, a situação se tornou ainda mais difícil quando, por decisão e pedido do pai da minha irmã (Joelson Veloso), ela precisou se retirar do apartamento onde estava hospedada, que pertencia a parentes dele", publicou a irmã.

Ainda no texto, a jovem afirmou que a família chegou " a um ponto em que o silêncio também dói. Um ponto em que a humilhação e a violência psicológica se tornaram grandes demais para serem ignoradas, ainda mais quando atingem uma mãe que está vivendo o pior momento da sua vida: ver uma filha internada em estado grave”.

 “Eu, sinceramente, não acredito que a Isabel gostaria de ver esse tipo de tratamento sendo direcionado à própria mãe, especialmente em um momento tão delicado, em que tudo o que deveria existir é cuidado, apoio e compaixão", disse ainda.

Veja também

teaser image
Zoeira

'5 meses': Gilberto Gil homenageia filha Preta Gil nas redes sociais

teaser image
Zoeira

Médico-legista conclui laudo com causa da morte de Rob Reiner e esposa

teaser image
Zoeira

Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

INTERNAÇÃO

No início desse mês, a influenciadora Isabel Veloso voltou a ser internada na UTI após apresentar novas complicações respiratórias.

A informação foi divulgada pelo marido dela, Lucas Borbas, que explicou nas redes sociais que o estado de Isabel é estável, mas requer monitoramento constante.

“Hoje de manhã a Isabel amanheceu bem. Pela primeira vez em dias, sentiu muita fome e comeu super bem, algo que nos encheu de esperança. Mas, ao longo da manhã, percebemos um sinal que nos preocupou: ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave”, relatou.

Diante da mudança no quadro, a equipe médica decidiu levar a influenciadora novamente para a terapia intensiva, garantindo vigilância contínua. Lucas reforçou que Isabel segue recebendo toda a assistência necessária.

“Ela está estável, bem assistida e em observação contínua. A saúde dela sempre vem em primeiro lugar. Continuamos aqui, firmes, com fé e amor. Obrigado por todas as orações e carinho de vocês”, escreveu.

Isabel havia sido internada pela primeira vez na UTI em 27 de novembro, após uma crise respiratória que exigiu intubação. Após alguns dias, conseguiu voltar a respirar sem ajuda dos aparelhos e passou a depender apenas de alimentação por sonda.

influenciadora passou por um transplante de medula em 24 de outubro e recebeu alta antes do previsto, celebrando o avanço na recuperação. No entanto, complicações posteriores fizeram com que ela retornasse ao hospital. Isabel convive com um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e retomou o tratamento em 2024, durante a gestação de seu primeiro filho.

Isabel Veloso.
Zoeira

Irmã de Isabel Veloso relata que a mãe se mudou para pensão após dificuldades

Mão da influenciadora precisou se mudar para pousada pública.

Redação
Há 46 minutos
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (21/12) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (21/12) na TV Globo?

A "Temperatura Máxima" vai ao ar aos domingos, logo após o "Esporte Espetacular".

Redação
Há 2 horas
Juliette, mulher branca de cabelos longos, castanhos e lisos presos em um rabo de cavalo, com mãos no rosto e olhos fechados. Ela usa uma roupa prateada brilhante de manga longa e há luzes de celebração ao fundo.
Zoeira

Prêmios do BBB: Veja valores e o que os campeões puderam comprar

Com 25 edições concluídas, a quantia já aumentou mais de R$ 2 milhões desde o primeiro reality.

Milenna Murta*
21 de Dezembro de 2025
Dupla Mococa & Paraíso, Moacyr Franco e o apresentador e cantor Daniel.
Zoeira

Viver Sertanejo com Daniel terá segunda parte da conversa com Moacyr Franco

Mococa & Paraíso contam curiosidades da carreira durante a atração.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Apresentadores do programa reunidos no estúdio.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (30) mostra a produção de anileira, na Paraíba

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Prior participou do BBB 20 e hoje é influenciador.
Zoeira

Ex-BBB Felipe Prior é condenado por estupro, diz jornalista

Conforme Gabriel Perline, a pena pode ser executada a qualquer momento.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Dois homens brancos lado a lado sorrindo. À esquerda, ele tem cabelos brancos e usa uma blusa preta com a foto de ambos os homens mais jovens e a logo
Zoeira

Altas Horas deste sábado (20) terá show de Natal com Samuel Rosa

O programa começa após a novela 'Três Graças', na TV Globo.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Nalu posou orgulhosa com o novo amigo, João Gomes.
Zoeira

Filha de Bráulio Bessa se encanta por bode batizado de João Gomes e história viraliza; veja vídeo

Poeta atendeu pedido da filha e transformou amizade inusitada em presente.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Ludmilla fez um desabafo nas redes sociais após Marcão do Povo afirmar ter sido inocentado.
Zoeira

Ludmilla rebate Marcão do Povo após fala sobre racismo

Cantora contestou versão apresentada pelo apresentador na TV em desabafo nas redes sociais.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Gisele e Joaquim se casaram após o nascimento do primeiro filho, River.
Zoeira

Gisele Bündchen se casou com Joaquim Valente, diz site

Casamento aconteceu no início de dezembro em cerimônia reservada.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Natal do 'Caldeirão com Mion'.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' tem convidados especiais na temporada de Natal

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Gilberto e Preta sentados lado a lado em um palco, ele com um violão e ambos com um microfone. Ele, à esquerda, é um homem preto de cabelos brancos e óculos, com roupa rosa de manga longa e calça branca. Ela, à direita, é uma mulher preta com cabelos lisos longos castanhos, de pontas loiras, e roupa longa branca.
Zoeira

'5 meses': Gilberto Gil homenageia filha Preta Gil nas redes sociais

A cantora morreu em julho deste ano devido a um câncer colorretal.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Área externa ampla com gramado verde artificial, cercada por estrutura coberta com teto transparente e iluminação suspensa. Ao fundo, há uma fachada colorida e no centro do gramado há dois sofás baixos em tom laranja com almofadas coloridas.
Zoeira

Como é o Big Brother em outros países? Conheça as versões

Formato famoso no Brasil possui detalhes diferenciados ao redor do mundo.

Mylena Gadelha
20 de Dezembro de 2025
Saulo disse que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações.
Zoeira

Saulo Pôncio afirma que MP arquivou acusação de estupro

Cantor diz que inquérito foi encerrado de forma definitiva.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Zico celebrou 50 anos de casado com Sandra Carvalho de Sá.
Zoeira

Zico comemora 50 anos de casamento com festa de luxo no Rio

Ídolo do Flamengo renovou votos no tradicional Copacabana Palace.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Antes dos crime, médicos de Nick Reiner estariam tentando ajustar a medicação para estabilizá-lo.
Zoeira

Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site

Diagnóstico teria sido feito antes do assassinato dos pais.

Redação
19 de Dezembro de 2025
O flagra de Suzane na praia gerou críticas de internautas e comparações com a vida de Andreas, irmão dela
Zoeira

Suzane von Richthofen é fotografada em praia do litoral paulista

Ex-detenta foi vista na Riviera de São Lourenço; imagem gerou debate nas redes sociais.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Três retratos em colagem: um homem de camisa branca, uma mulher de crop top e saia preta, e uma mulher de cabelo ondulado claro. São os ex-bbbs Vyni, Flay e Jake.
Zoeira

Relembre ex-BBBs que mudaram o visual com cirurgias e procedimentos estéticos

Harmonização, lipo e silicone estão entre escolhas estéticas pós-reality.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Paulo Miklos durante participação em programa de TV.
Zoeira

Ex-mulher obtém na Justiça medida protetiva contra Paulo Miklos

Renata Galvão acusa músico de ameaças. Defesa nega.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um cetro dourado com detalhes ornamentais e pedras brilhantes, vestindo uma roupa cinza com ombros à mostra. Na cabeça, há uma coroa decorada com pedras escuras e detalhes metálicos, remetendo a um visual majestoso e temático. O fundo apresenta cortinas azuis e uma parede branca com molduras douradas, criando um cenário elegante e sofisticado, típico de uma ambientação real ou de fantasia.
Zoeira

Todos os vencedores do BBB: saiba quem ganhou em cada edição

Confira as 25 personalidades campeãs do Big Brother Brasil.

Matheus Facundo
19 de Dezembro de 2025