Irmã de Isabel Veloso relata que a mãe se mudou para pensão após dificuldades

A irmã da influenciadora Isabel Veloso, Priscila Kiekow, revelou que a família tem enfrentando muitas dificuldades enquanto Isabel está internada. Em publicação nas redes sociais, nesse sábado (21), a jovem contou que a mãe precisou se mudar para uma pensão pública recentemente.

"Minha irmã está em estado grave na UTI, e minha mãe precisou pausar suas atividades de trabalho para acompanhá-la nesse momento tão delicado. Em meio a tudo isso, a situação se tornou ainda mais difícil quando, por decisão e pedido do pai da minha irmã (Joelson Veloso), ela precisou se retirar do apartamento onde estava hospedada, que pertencia a parentes dele", publicou a irmã.

Ainda no texto, a jovem afirmou que a família chegou " a um ponto em que o silêncio também dói. Um ponto em que a humilhação e a violência psicológica se tornaram grandes demais para serem ignoradas, ainda mais quando atingem uma mãe que está vivendo o pior momento da sua vida: ver uma filha internada em estado grave”.

“Eu, sinceramente, não acredito que a Isabel gostaria de ver esse tipo de tratamento sendo direcionado à própria mãe, especialmente em um momento tão delicado, em que tudo o que deveria existir é cuidado, apoio e compaixão", disse ainda.

Veja também Zoeira '5 meses': Gilberto Gil homenageia filha Preta Gil nas redes sociais Zoeira Médico-legista conclui laudo com causa da morte de Rob Reiner e esposa Zoeira Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

INTERNAÇÃO

No início desse mês, a influenciadora Isabel Veloso voltou a ser internada na UTI após apresentar novas complicações respiratórias.

A informação foi divulgada pelo marido dela, Lucas Borbas, que explicou nas redes sociais que o estado de Isabel é estável, mas requer monitoramento constante.

“Hoje de manhã a Isabel amanheceu bem. Pela primeira vez em dias, sentiu muita fome e comeu super bem, algo que nos encheu de esperança. Mas, ao longo da manhã, percebemos um sinal que nos preocupou: ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave”, relatou.

Diante da mudança no quadro, a equipe médica decidiu levar a influenciadora novamente para a terapia intensiva, garantindo vigilância contínua. Lucas reforçou que Isabel segue recebendo toda a assistência necessária.

“Ela está estável, bem assistida e em observação contínua. A saúde dela sempre vem em primeiro lugar. Continuamos aqui, firmes, com fé e amor. Obrigado por todas as orações e carinho de vocês”, escreveu.

Isabel havia sido internada pela primeira vez na UTI em 27 de novembro, após uma crise respiratória que exigiu intubação. Após alguns dias, conseguiu voltar a respirar sem ajuda dos aparelhos e passou a depender apenas de alimentação por sonda.

A influenciadora passou por um transplante de medula em 24 de outubro e recebeu alta antes do previsto, celebrando o avanço na recuperação. No entanto, complicações posteriores fizeram com que ela retornasse ao hospital. Isabel convive com um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e retomou o tratamento em 2024, durante a gestação de seu primeiro filho.