CAPTEI: Aniversário de Weiber Silva Xavier movimenta tarde no Iate Clube de Fortaleza

Com o verde-mar de Fortaleza como pano de fundo, o médico intensivista
Weiber Silva Xavier celebrou nova idade em clima de leveza nos jardins do Iate Clube, na tarde de quinta-feira, 12 — antecipando o dia 14.
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Weiber Xavier
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LC Moreira
A reunião foi organizada por
Germano Albuquerque e Marcos Lage, que convocaram os mais chegados para um encontro de conversa boa, taças erguidas e aquele tipo de tarde de charme sem pressa.
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Germano Albuquerque, Valdir e Weiber Xavier e Jocélio Leal
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No roteiro, buffet do próprio Iate Clube, décor da Molise Mix, bolo do La Maison e doces da Toca Fina Cozinha.
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Weiber Xavier com Amigos
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LC Moreira
Dentro da agenda da “Quinta a Bordo”, a trilha veio na brasilidade de Ellen Chelsea.
As fotos foram captadas por LC Moreira
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Valéria Araújo e Weriber Xavier
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Lurdes, Alessandra, Weiber e Cleide Xavier
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Cândido Albuquerque e Leandro Vasques
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Aristófanes e Vânia Canamary e Weiber Xavier
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Fernando Novaes e Ana Virginia Furlani
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Fábia César, Weiber Xavier e Jane César
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Paulo Régis Teixeira e Weiber Xavier
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Ingrid Feitosa, Weiber Xavier e Sacha Jucá
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Fabiana e Paulo Castelo, Alessandra e Weiber Xavier
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Lincoln Bezerra de Menezes, Weiber Xavier e Ana Clauma
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Fred e Crica Menezes, Weiber Xavier e Domar Pessoa
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Márcio Menezes, Rodrigo Barroso e Edson Santana
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João Jorge, Márcio Menezes, Weriber Xavier e Lúcio Flávio
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Victória Alves, Weiber Xavier e Carla Diana
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Marcos André Borges, Weriber Xavier, Layla e Guilherme Fujita
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Maria Helena Carvalho, Weiber Xavier e Maria Cristina Fiúza
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Marcus Lage, Cândido Albuquerque, Rodrigo Barroso e Germano Albuquerque
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Nestor Chaves, Weiber Xavier e Rodrigo Barroso
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Weiber Xavier com Tales, Rony, Morgana, Cassiano e Eudes Ximenes
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Nestor Santiago, Weiber Xavier e Bruno Queiroz
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Paula e Júlia Leal, Weiber Xavier, Tida e Sarinha Philomeno
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Ricardo Teixeira, Weiber Xavier e Ângela Teixeira
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Manuel e Morgana Linhares, Weiber Xavier, Áurea e Marcelo Teixeira
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Sandra Santiago, Weriber Xavier e Lia Santiago
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Osler e Isabel Machado, Weiber Xavier, Cibele e José Hissa
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Arlei Medina, Moisés Santana, Weriber Xavier, Fernanda e Rodrigo Barroso
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