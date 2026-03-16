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CAPTEI: Aniversário de Weiber Silva Xavier movimenta tarde no Iate Clube de Fortaleza

Aniversário antecipado teve organização de Germano Albuquerque e Marcos Lage

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Marcus Lage, Weiber Xavier e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Com o verde-mar de Fortaleza como pano de fundo, o médico intensivista Weiber Silva Xavier celebrou nova idade em clima de leveza nos jardins do Iate Clube, na tarde de quinta-feira, 12 — antecipando o dia 14.

Legenda: Weiber Xavier
Foto: LC Moreira

A reunião foi organizada por Germano Albuquerque e Marcos Lage, que convocaram os mais chegados para um encontro de conversa boa, taças erguidas e aquele tipo de tarde de charme sem pressa.

Legenda: Germano Albuquerque, Valdir e Weiber Xavier e Jocélio Leal
Foto: LC Moreira

No roteiro, buffet do próprio Iate Clube, décor da Molise Mix, bolo do La Maison e doces da Toca Fina Cozinha.

Legenda: Weiber Xavier com Amigos
Foto: LC Moreira

Dentro da agenda da “Quinta a Bordo”, a trilha veio na brasilidade de Ellen Chelsea.

As fotos foram captadas por LC Moreira

Legenda: Valéria Araújo e Weriber Xavier
Foto: LC Moreira

Legenda: Lurdes, Alessandra, Weiber e Cleide Xavier
Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Leandro Vasques
Foto: LC Moreira

Legenda: Aristófanes e Vânia Canamary e Weiber Xavier
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Novaes e Ana Virginia Furlani
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábia César, Weiber Xavier e Jane César
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Teixeira e Weiber Xavier
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Feitosa, Weiber Xavier e Sacha Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana e Paulo Castelo, Alessandra e Weiber Xavier
Foto: LC Moreira

Legenda: Lincoln Bezerra de Menezes, Weiber Xavier e Ana Clauma
Foto: LC Moreira

Legenda: Fred e Crica Menezes, Weiber Xavier e Domar Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Menezes, Rodrigo Barroso e Edson Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: João Jorge, Márcio Menezes, Weriber Xavier e Lúcio Flávio
Foto: LC Moreira

Legenda: Victória Alves, Weiber Xavier e Carla Diana
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Weriber Xavier, Layla e Guilherme Fujita
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Helena Carvalho, Weiber Xavier e Maria Cristina Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Lage, Cândido Albuquerque, Rodrigo Barroso e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Nestor Chaves, Weiber Xavier e Rodrigo Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Weiber Xavier com Tales, Rony, Morgana, Cassiano e Eudes Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Nestor Santiago, Weiber Xavier e Bruno Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Júlia Leal, Weiber Xavier, Tida e Sarinha Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Teixeira, Weiber Xavier e Ângela Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel e Morgana Linhares, Weiber Xavier, Áurea e Marcelo Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Santiago, Weriber Xavier e Lia Santiago
Foto: LC Moreira

Legenda: Osler e Isabel Machado, Weiber Xavier, Cibele e José Hissa
Foto: LC Moreira

Legenda: Arlei Medina, Moisés Santana, Weriber Xavier, Fernanda e Rodrigo Barroso
Foto: LC Moreira

 

 