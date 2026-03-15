Oscar 2026: premiação tem primeiro empate em mais de 10 anos

O Oscar de Melhor Curta-Metragem da 98ª edição teve um empate no resultado. É a primeira vez que uma categoria tem dois vencedores desde 2013.

"Duas Pessoas Trocando Saliva" e "Os Cantores" foram anunciados como vencedores da disputa na cerimônia, realizada neste domingo (15).

Essa foi a sétima vez na história que um empate ocorreu no Oscar.

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Os empates registrados no Oscar são:

1932 - Melhor Ator: empate entre Wallace Beery ("O Campeão") e Fredric March ("O Médico e o Monstro")

1950 - Melhor Curta Documentário: empate entre "A Chance to Live" and "So Much for So Little"

1969 - Melhor Atriz: empate entre Katharine Hepburn ("O Leão no Inverno") e Barbra Streisand ("Funny Girl: A Garota Genial")

1987 - Melhor Documentário: empate entre "Artie Shaw: Time Is All You've Got" e "Down and Out in America"

1995 - Melhor Curta: empate entre "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" e "Trevor"

2013 - Melhor Edição de Som: empate entre "A Hora Mais Escura" e "007: Skyfall"

2026 - Melhor Curta: "Duas Pessoas Trocando Saliva" e "Os Cantores"

O Diário do Nordeste está fazendo uma cobertura especial do Oscar. Para acompanhar, os resultados da cerimônia, confira aqui.