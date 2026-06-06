Caldeirão com Mion deste sábado (6) homenageia Guilherme Arantes

O ‘Caldeirão com Mion’ deste sábado (6) retorna com o quadro 'Sobe o Som', promovendo o embate entre os atores Nathalia Dill e Thomas Aquino, contra a dupla formada pelo ator e cantor João Guilherme e o músico Pe Lu.

Na disputa, vence o jogo que quem somar mais pontos acertando as canções executadas pela banda Lucio Mauro e Filhos.

Celebrando 50 anos de carreira, o músico Guilherme Arantes é uma das atrações musicais do programa. Além de emocionar os convidados e plateia com histórias vividas em sua jornada, o artista também se emociona com um reencontro promovido pelo ‘Caldeirão’.

E trazendo o clima de preparativos para a Copa do Mundo, maestro Junior, comentarista de futebol da Globo, mostra sua faceta de cantor acompanhando o grupo Bom Gosto no palco.

Criado e produzido pelos Estúdios Globo, o ‘Caldeirão com Mion’ tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (6)?

Neste sábado (6), o "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 15:55h, logo após a Sessão de Sábado.

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.