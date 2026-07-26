Modelo de Ilha do Mel, no Paraná, vence o Miss Brasil 2026

A mulher mais bonita do País neste ano, conforme o júri do Miss Brasil 2026, é a modelo Marcella Kozinski. Natural da Ilha do Mel, no Paraná, ela venceu o concurso de beleza nesse sábado (25) durante a primeira transmissão do evento na TV aberta após sete anos. Michele Barros e Nathália Guimarães comandaram a apresentação.

Flávia Klemz, Miss Espírito Santo, ficou em segundo lugar; em terceiro, Jaqueline Ciocci, Miss Chapada Diamantina (BA). O Ceará ainda se classificou para o Top 6, com a modelo Leila Carvalho, mas não conseguiu avançar.

Ao todo, participaram desta edição 31 candidatas, segundo informações do Uol. A quantidade é superior que o número de unidades da federação porque foram incluídas representantes de rotas turísticas.

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Não houve representantes de Rondônia, Paraíba, Sergipe e Distrito Federal. Por outro lado, houve mais de uma representante em alguns Estados. A iniciativa já acontecia em concursos como o Miss Mundo Brasil e o Concurso Belezas do Brasil.

Para o próximo ano, a expectativa é ter todos os Estados brasileiros representados, além de ampliar o número de rotas contempladas - desta vez, destacaram-se lugares como Cataratas do Iguaçu (PR), Triângulo Mineiro (MG), Vale do Paraíba (SP) e Vale dos Vinhedos (RS).

Autenticidade como caminho

Marcella Kozinski foi a grande vencedora após passar por baterias que elegeram primeiro o Top 20, depois o Top 12, em seguida o Top 6, e só então as três finalistas.

Um dos motivos para elegê-la Miss Brasil foi a resposta que a modelo concedeu ao ser questionada sobre liberdade. Para o júri e a plateia, falou:

"Ser autêntica sempre vai ser o melhor caminho. Nós não somos iguais, somos bem diferentes uns dos outros. Mas, quando nós inspiramos autenticidade, quando somos nós mesmos, inspiramos outras pessoas a trabalharem com a sua verdade também. Obrigada".

Legenda: Da esquerda para a direita, as três finalistas: Miss Espírito Santo, Miss Ilha do Mel e Miss Chapada da Diamantina. Foto: Edu Araújo/Agnews.

Agora, ela representará o Brasil no Miss Universo 2026 no dia 24 de novembro. O país-sede da disputa é Porto Rico.

Mães também estiveram na competição

Nesta edição, nove modelos mães foram classificadas para a etada final do concurso. Uma delas, Lauriane Pires (MS) já tem uma filha de 11 anos, segundo levantamento da Folha de São Paulo.

Legenda: Ao centro, Michele Barros e Nathália Guimarães apresentaram a edição. Foto: Edu Araújo/Agnews.

Houve duas desistências antes da final. Uma delas foi a da Miss Distrito Federal, uma das nove mães classificadas, por perda de um familiar.