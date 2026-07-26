Modelo de Ilha do Mel, no Paraná, vence o Miss Brasil 2026

A mulher mais bonita do País neste ano, conforme o júri do Miss Brasil 2026, é a modelo Marcella Kozinski. Natural da Ilha do Mel, no Paraná, ela venceu o concurso de beleza nesse sábado (25) durante a primeira transmissão do evento na TV aberta após sete anos. Michele Barros e Nathália Guimarães comandaram a apresentação.
Flávia Klemz, Miss Espírito Santo, ficou em segundo lugar; em terceiro, Jaqueline Ciocci, Miss Chapada Diamantina (BA). O Ceará ainda se classificou para o Top 6, com a modelo Leila Carvalho, mas não conseguiu avançar.
Ao todo, participaram desta edição 31 candidatas, segundo informações do Uol. A quantidade é superior que o número de unidades da federação porque foram incluídas representantes de rotas turísticas.
Não houve representantes de Rondônia, Paraíba, Sergipe e Distrito Federal. Por outro lado, houve mais de uma representante em alguns Estados. A iniciativa já acontecia em concursos como o Miss Mundo Brasil e o Concurso Belezas do Brasil.
Para o próximo ano, a expectativa é ter todos os Estados brasileiros representados, além de ampliar o número de rotas contempladas - desta vez, destacaram-se lugares como Cataratas do Iguaçu (PR), Triângulo Mineiro (MG), Vale do Paraíba (SP) e Vale dos Vinhedos (RS).
Autenticidade como caminho
Marcella Kozinski foi a grande vencedora após passar por baterias que elegeram primeiro o Top 20, depois o Top 12, em seguida o Top 6, e só então as três finalistas.
Um dos motivos para elegê-la Miss Brasil foi a resposta que a modelo concedeu ao ser questionada sobre liberdade. Para o júri e a plateia, falou:
"Ser autêntica sempre vai ser o melhor caminho. Nós não somos iguais, somos bem diferentes uns dos outros. Mas, quando nós inspiramos autenticidade, quando somos nós mesmos, inspiramos outras pessoas a trabalharem com a sua verdade também. Obrigada".
Agora, ela representará o Brasil no Miss Universo 2026 no dia 24 de novembro. O país-sede da disputa é Porto Rico.
Mães também estiveram na competição
Nesta edição, nove modelos mães foram classificadas para a etada final do concurso. Uma delas, Lauriane Pires (MS) já tem uma filha de 11 anos, segundo levantamento da Folha de São Paulo.
Houve duas desistências antes da final. Uma delas foi a da Miss Distrito Federal, uma das nove mães classificadas, por perda de um familiar.
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