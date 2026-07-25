Ivete Sangalo leva o projeto ‘Clareou’ para o ‘Altas Horas’

Serginho Groisman recebe a cantora e convidados que fizeram parte da turnê com a baiana.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 19:00
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Legenda: Ivete Sangalo reúne convidados da turnê "Clareou" no "Altas Horas".
Foto: TV Globo / Divulgação.

O “Altas Horas” deste sábado (25) recebe a baiana Ivete Sangalo, que traz o projeto “Ivete Clareou”, no qual reverencia o samba, para o programa.

Além dela, o apresentador Serginho Groisman recebe artistas que participaram da turnê com a cantora em todo o Brasil: Dilsinho, Bruno Diegues, Mumuzinho, Dudu Nobre, Priscila Senna, Délcio Luiz e Nelson Rufino.

Entre a lista de músicas nas quais Ivete divide os vocais com os convidados, estão “Mó Loucura”, com Dilsinho; “Melhor Eu Ir”, com Priscila Senna; e “Verdade”, com Nelson Rufino.

No repertório apresentado no “Altas Horas”, a baiana ainda apresenta releituras de sucessos do gênero como “Clareou”, “Água de Chuva no Mar/Jogo de Sedução” e “Vai Tomando”.

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (25)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h25 no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. 

Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.

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