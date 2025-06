Ivete Sangalo lança turnê inédita em homenagem ao samba; veja detalhes do projeto 'Ivete Clareou'

Comprovando mais uma vez que é uma artista diversa e multifacetada, Ivete Sangalo lançou, nesta terça-feira (17), o projeto "Ivete Clareou", uma turnê inédita que irá percorrer cinco capitais do Brasil para celebrar o samba, gênero que está presente na vida de Veveta desde a infância.

Em coletiva de imprensa em São Paulo, Ivete anunciou que o projeto terá estreia no dia 25 de outubro, na capital paulista. Também receberão a turnê as cidades de Belo Horizonte (1/11), Rio de Janeiro (22/11), Salvador (30/11) e Porto Alegre (13/12).

No lançamento, Ivete destacou sua conexão genuína com o estilo brasileiro e prometeu uma verdadeira imersão musical, a partir da influência do samba vinda dos seus pais e irmãos, em um ambiente fértil da arte.

Com a turnê, a baiana quer transformar o palco em um espaço de homenagem ao ritmo. "O samba comove, une, agrega. No 'Ivete Clareou', sentiremos genuinamente o samba. Muito além do show, quero que a gente guarde memórias afetivas", celebrou a cantora.

O conceito da turnê tem origem em um desejo antigo da cantora, que em outras oportunidades já disse que "o samba pulsa em suas veias".

O samba é maternal, feminino, acolhedor. No palco, sou um pouquinho de cada coisa. Eu não sou uma coisa só, que seja assim com a música também. Ivete Sangalo Cantora

Veja lançamento de 'Ivete Clareou'

Ingressos

A venda de ingressos para o 'Ivete Clareou' inicia em 8 de julho. Os fãs poderão comprar as entradas por meio do site da Ingresse. No total, serão 5 apresentações até dezembro, todas em espaços ao ar livre. Veveta deixou no ar ainda a possibilidade de levar o show para mais cidades no próximo ano.

Em agosto, será gravado um projeto audiovisual com convidados, ainda não revelados.

Datas dos shows

São Paulo - 25 outubro

Belo Horizonte - 1º de novembro

Rio de Janeiro - 22 de novembro

Salvador 30 de novembro

Porto Alegre 13 de dezembro

Raízes de Ivete no samba

As primeiras referências musicais de Ivete vêm do samba, do choro, dos instrumentos de percussão, da bossa e da música nordestina. Apaixonados por música, os pais e os irmãos da cantora a introduziram nesse universo desde que ela ainda era criança, o que se tornou uma conexão natural entre ela e o gênero brasileiro.

Foi com uma música de Clara Nunes, artista de quem Veveta é fã declarada, que a paixão pelo samba iniciou e firmou raízes.

"Ainda menina, a primeira música que aprendeu a cantar inteira foi o sucesso de Clara Nunes, “Conto de Areia”. Com apenas três anos, Ivete trocava algumas palavras da canção, o que lhe rendeu o apelido de “Veveta marexeira”. O ‘Clareou’, que dá nome ao projeto, é em homenagem a Clara Nunes", destacou a equipe de Ivete em comunicado.

Assim, o 'Ivete Clareou' chegou para marcar um novo momento na trajetória da cantora e reforçar sua versatilidade.