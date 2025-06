A cantora Ivete Sangalo foi anunciada como mais uma atração do São João de Maracanaú 2025, marcado para ocorrer de 6 a 29 de junho, no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, em Maracanaú. O show no evento será uma ação do 99Moto, aplicativo de transporte com atuação no Brasil, e deve ocorrer no dia 13 de junho.

Os detalhes da participação ainda não foram totalmente confirmados pelos canais oficiais do São João de Maracanaú, mas a apresentação será completa. No mesmo dia, uma sexta-feira, a programação mostra que também devem subir ao palco Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Waldonys e Japinha.

Nesta edição, são celebrados 20 anos do Maior São João do Mundo, com 32 atrações e programação diversas. A expectativa da organização do evento é receber mais de 2,5 milhões no São João de Maracanaú.

A participação da cantora baiana, inclusive, é inédita na festa. Segundo detalhes da ação, o repertório deve ser pensado especialmente para exaltar a comemoração deste ano.

Confira a programação completa dos shows do evento:

6 de junho

Bell Marques

Xand Avião

Felipe Amorim

WAWA

7 de junho

Léo Santana

Taty Girl

Vicente Nery

Débora Lee

13 de junho

Wesley Safadão

Natanzinho

Waldonys

Japinha

14 de junho

Leonardo

Henry Freitas

Zé Vaqueiro

Tito

18 de junho

Nattan

Mari Fernandez

Léo Foguete

Deávele Santos

20 de junho

Maiara & Maraisa

Zé Cantor

Lagosta Bronzeada

Netto & Henrique

Núzio Medeiros

27 de junho

Jorge &Mateus,

Seu Desejo

Litto Lins

Matheus Fernandes

28 de junho

Simone Mendes

Toca do Vale

Lazzaro Gamma

São João de Maracanaú 2025