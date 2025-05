São João de Maracanaú 2025 terá apresentação de 250 quadrilhas juninas; veja lista de festivais

Entre os dias 6 a 29 de junho, o São João de Maracanaú 2025 será palco do Festivais de Quadrilhas Juninas. Ao todo, 250 quadrilhas juninas do Ceará e de outros estados do Nordeste, se apresentarão no Quadrilhódromo.

O espaço contará com arquibancada para três mil pessoas. Além disso, o público poderá conferir atrações culturais no palco principal e nos espaços da Cidade Cenográfica, com bandas de forró pé de serra, grupos de dança, teatro e expressões da rica cultura nordestina.

Com uma programação especial, o espetáculo de dança e ritmos celebra anualmente a tradição nordestina, reunindo escolas, grupos juninos locais, estaduais e interestaduais em noites de muita cor, ritmo e emoção.

“Este ano, além das quadrilhas, teremos cerca de 300 atrações culturais se apresentando ao longo do mês; uma verdadeira vitrine artística do nosso Nordeste. Maracanaú vive o São João como poucos lugares no Brasil”, disse o coordenador e produtor cultural do evento, Salomão Matarazzo.

FESTIVAIS E CALDEIRÃO CULTURAL

As apresentações começam com o Arraiá da Tradição, de 6 a 10 de junho, reunindo quadrilhas das escolas municipais de Maracanaú. Em seguida, de 10 a 15 de junho, acontece o Festival Jangadeiro Junino, com grupos juninos de diversas regiões do Ceará.

O Festival Estadual será dividido em duas edições: a primeira nos dias 16 e 17 de junho, e a segunda entre os dias 21 e 27 de junho, com apresentações de quadrilhas classificadas nas seletivas estaduais.

Entre essas duas fases, o público poderá prestigiar o já tradicional Festival Arraiá do Ceará, realizado em parceria com o Sistema Verdes Mares, de 18 a 20 de junho.

No dia 23 de junho, será a vez do Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Maracanaú, com apresentações de grupos locais que expressam a identidade cultural do município.

Encerrando a programação, nos dias 28 e 29 de junho, será realizado o Festival Interestadual, que reunirá quadrilhas de todo o Brasil no palco do São João de Maracanaú.

CRONOGRAMA

A programação oficial dos Festivais de Quadrilhas Juninas iniciam a partir das 18h30:

- Arraiá da Tradição (Escolas Municipais) – 6 a 10 de Junho;

- Festival Jangadeiro Junino – 10 a 15 de Junho;

- Festival Estadual – 16 e 17 de Junho;

- Festival Arraiá do Ceará (Sistema Verdes Mares) – 18 a 20 de Junho;

- Festival Estadual – 21 a 27 de Junho;

- 38º Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Maracanaú – 23 de Junho;

- Festival Interestadual – 28 e 29 de Junho.