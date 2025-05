Zé Vaqueiro faz show surpresa em shopping de Fortaleza para divulgação de novo álbum

O cantor Zé Vaqueiro surpreendeu fãs com um show surpresa no RioMar Kennedy, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (23). O evento foi uma apresentação promocional de divulgação do seu novo álbum “Que Pancada de Mulher”.

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o artista chega à praça de alimentação do estabelecimento e dezenas de pessoas o seguem.

Mais cedo, o artista publicou um stories dentro do carro com uma legenda spoiler da surpresa: “Tô indo ali”.

Pouco tempo depois de sua chegada, o espaço ficou cheio e fãs acompanharam de pertinho a apresentação do Vaqueiro.

Depois da apresentação, o cantor agradeceu o carinho que recebeu das pessoas que acompanharam o show.

“Foi muito bom o carinho que recebi aqui. Só desejar que Deus retribua esse carinho na vida de vocês. Muito especial esse carinho”, compartilhou Zé Vaqueiro.

CONFIRA O MOMENTO DO SHOW

NOVO ÁLBUM

O “Que Pancada de Mulher” foi lançado nessa quinta-feira (22), e conta com a participação especial de Xand Avião.

"Já tá no mundo meu novo álbum “Que Pancada de Mulher”! Ouçam Agora esse trabalho que fiz com tanto carinho pra vocês!", anunciou artista em seu Instagram.

HOMENAGEM NA ALECE

Na quarta-feira (21), o artista participou, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), da solenidade em homenagem à vaquejada.

Na cerimônia, foram apontadas as raízes culturais do movimento, assim como o impacto gerado pelos eventos promovidos em todo o Estado.

Representando os homenageados, o cantor pernambucano radicado no Ceará disse que sua trajetória com a música esteve, desde o início, ligada à prática da vaquejada.