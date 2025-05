Zé Vaqueiro canta toada em sessão na Assembleia Legislativa do Ceará em homenagem à vaquejada; veja

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizou solenidade em homenagem à vaquejada, na tarde desta quarta-feira (21). Na ocasião, foram apontadas as raízes culturais do movimento, assim como o impacto gerado pelos eventos promovidos em todo o Estado. O primeiro vice-presidente da Alece, deputado Danniel Oliveira (MDB), foi o autor do requerimento que originou a cerimônia. O cantor Zé Vaqueiro chamou atenção na cerimônia ao cantar uma típica toada.

Representando os homenageados, o cantor pernambucano radicado no Ceará declarou que a trajetória dele na música esteve, desde o início, ligada à prática da vaquejada.

“Hoje ela tem criado uma proporção gigantesca. Realmente só quem está dentro que consegue ver o tanto de gente que está envolvido, não só ali no ato de correr a vaquejada, mas por fora também. É muita gente envolvida, muitas famílias envolvidas, e também movimenta muito a economia dos interiores”, ponderou.

Danniel Oliveira lembrou que, em 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional lei do Ceará que regulamentava a vaquejada como prática esportiva e cultural no Estado.

No rol de homenageados, também foram agraciados o vaqueiro Dheovane Almeida e os empresários Isaías Duarte (Isaías CDs), Carlos Aristides, João de Almeida e Marquinhos Callou.

