Zé Vaqueiro e Ingra Soares em aeronave comprada pelo artista

É Hit

Zé Vaqueiro celebra compra de jatinho: 'Fruto de muito trabalho'

Cantor adquiriu um Cessna 525, que pode custar até U$$ 5 milhões

Redação 07 de Outubro de 2025
imagens de Wesley Safadão, Xand Avião e Zé Vaqueiro no Aviões Fantasy 2025, em Fortaleza

É Hit

Xand chora no Aviões Fantasy, Safadão chama cantor de 'professor' e Talita Mel faz toada; assista

Anfitrião da festa, forrozeiro usou diferentes fantasias em evento

João Lima Neto 14 de Setembro de 2025
Zé Vaqueiro e Ingra Soares ao lado dos filhos em foto montagem ao lado de Nattan e Rafa Kalimann

Opinião

Zé Vaqueiro e Ingra Soares dão dicas para Nattan e Rafa Kalimann sobre chegada do primeiro filho

Cantor falou da relação em conciliar agenda de shows com vida pessoal

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 17 de Junho de 2025
Zé Vaqueio e fãs

É Hit

Zé Vaqueiro faz show surpresa em shopping de Fortaleza para divulgação de novo álbum

Depois da apresentação, o cantor agradeceu o carinho que recebeu das pessoas que acompanharam o show

Bergson Araujo Costa 23 de Maio de 2025
Cantor Zé Vaqueiro em homenagem à vaquejada na Assembleia Legislativa do Ceará

É Hit

Zé Vaqueiro canta toada em sessão na Assembleia Legislativa do Ceará em homenagem à vaquejada; veja

Cantor falou sobre o movimento econômico gerado com eventos

Redação 22 de Maio de 2025
Cantor Zé Vaqueiro no palco do aniversário de 299 de Fortaleza, no bairro Parangaba. Na foto, ele aparece de blusa preta, boné, relógio, fone de ouvido e microfone na mão

Opinião

Zé Vaqueiro diz que vai ultrapassar marca de 50 shows agendados no período de São João; assista

Forrozeiro irá lançar feat com Xand, além de um álbum ainda em abril

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 13 de Abril de 2025
Danieze Santiago e Zé Vaqueiro animaram festa de aniversário dos 299 anos de Fortaleza, realizada no bairro Parangaba

É Hit

Zé Vaqueiro e Danieze Santiago comandam o aniversário de Fortaleza na Parangaba; veja imagens

A programação dos 299 anos da Capital segue neste domingo (13), no Aterrinho da Praia de Iracema

João Lima Neto e Luana Severo 12 de Abril de 2025
Zé Vaqueiro e Luísa Sonza são grandes atrações de programação

É Hit

Carnaval de Cascavel terá atrações nacionais como Zé Vaqueiro e Luísa Sonza; veja programação

Apresentações acontecem na Praça São Francisco

Redação 11 de Fevereiro de 2025
Cantor promete interpretações de hits da MPB e outros gêneros

É Hit

Xand’s Bar será exibido na TV Verdes Mares em comemoração aos 55 anos da emissora

Produção conta com feats de Paula Fernandes, Belo, Pablo e Zé Vaqueiro

Redação 05 de Fevereiro de 2025
Cantor Zé Vaqueiro

É Hit

Segunda parte do DVD de Zé Vaqueiro tem músicas sobre história com Ingra Soares

As músicas contam um pouco do relacionamento do casal

Redação 12 de Setembro de 2024
