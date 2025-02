Xand’s Bar será exibido na TV Verdes Mares em comemoração aos 55 anos da emissora

Os fãs do cantor Xand Avião vão poder curtir uma edição especial do projeto "Xand's Bar" na tela da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará. A emissora — em celebração aos 55 anos de existência — irá transmitir o novo show do cantor de forró no programa "Estação Verdes Mares". A produção audiovisual será exibida no dia 7 de fevereiro, logo após o Big Brother Brasil (BBB).

O projeto de Xand Avião foi gravado em João Pessoa (PB). Inspirado na atmosfera de um bar, "Xand’s Bar" apresenta repertório que mistura forró, MPB e arrocha, revisitando momentos marcantes da trajetória do artista.

O especial conta com as participações de Paula Fernandes, Belo, Pablo e Zé Vaqueiro, que se unem a Xand em interpretações cheias de emoção.

"Esse projeto é muito especial para mim. Sempre sonhei em fazer algo nesse formato, mais intimista, que trouxesse músicas que marcaram a minha vida. Ter a exibição na TV Verdes Mares, uma emissora tão importante para o Nordeste, é uma alegria enorme", celebrou Xand Avião.

No YouTube e nas plataformas de música, o projeto "Xand’s Bar" foi lançado no dia 12 de dezembro e, atualmente, soma milhares de plays.

