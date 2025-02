Heitor Costa defende repertório do arrocha com versões: 'Se não chegar na galera do arrocha, a música não estoura'

Gênero em alta no Nordeste, o arrocha ganhou força no streaming no último ano. Heitor Costa, natural de Rio Branco (AC), é um dos artistas que despontou no mercado junto do ritmo. Em entrevista à coluna no evento "Arrocha Safadão", em Fortaleza (CE), o cantor respondeu sobre a crescente do estilo musical e rebateu críticas sobre a falta de repertório autoral.

"Se a música não chegar no arrocha, a música não estourou. Se não chegar no repertório da galera do arrocha, a música não estourou e nem vai estourar. Porque, na Bahia, em Sergipe, Alagoas, é muito grande o arrocha e agora tá chegando forte no Ceará, Maranhão e Piauí. O arrocha tem seu valor", pontuou o artista.

Sobre críticas ao fato de não explorar mais músicas autorais, ele rebateu: "o Pablo, eu tenho, Devinho Novaes, Nattanzinho Lima, Unha Pintada também tem trabalho autoral. Talvez, não reconhecida da forma como deva, mas reconhecida nas nossas regiões", explicou o cantor.

Assista à entrevista:

Interpretações de canções do forró e sertanejo, por exemplo, como "Logo Eu", "Coração Partido", "Cuida Bem Dela", "Pássaro Noturno" e "Narcista" fazem sucesso no repertório do cantor em shows.

Vale destacar, que a produtora Camarote Shows — empresa cearense do cantor Wesley Safadão — é uma das principais marcas a levantar bandeira pela presença do gênero arrocha no país. Tanto, que criou o evento "Arrocha Safadão" e investiu em nomes como Heitor Costa e Nattanzinho Lima.

Sobre se o ano de 2025 será o ano do arrocha, o cantor acriano respondeu: "o ano do arrocha, para mim, vem sendo todos esses anos. Através do arrocha que eu levo os sustento para minha casa".