O time cearense superou o rubro-negro por 1 a 0 neste sábado (25)
O CEO do Fortaleza pontuou sobre momento atual, problemas internos e conquistas recentes
Zagueiro foi titular na derrota do Fortaleza por 2 a 0 para o São Paulo
Tricolor jogou com um jogador a mais desde o 21 do 1º tempo, mas não evitou a dura derrota em casa
A história do político que ergueu a principal arena esportiva do Ceará e deixou sua marca no bairro ao redor dela em Fortaleza
Partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro
Leão do Pici vence clássico nordestino no Castelão com gol de Lucas Sasha
Serão destinados 5 mil assentos para jogo de sábado e Leão já chegou a 55 mil sócios
Instituições beneficentes do Ceará irão receber donativos
Episódio tem a participação dos jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto