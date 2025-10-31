Diário do Nordeste
Breno Lopes comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza vence Flamengo na Arena Castelão e respira na luta contra rebaixamento na Série A

O time cearense superou o rubro-negro por 1 a 0 neste sábado (25)

Alexandre Mota 25 de Outubro de 2025
corte marcelo paz

Jogada

Marcelo Paz: 'Fortaleza sofreu um autoboicote'; veja entrevista

O CEO do Fortaleza pontuou sobre momento atual, problemas internos e conquistas recentes

Fernanda Alves 14 de Outubro de 2025
Foto de Gastón Ávila, zagueiro do Fortaleza lamenta a derrota mas afirma

Jogada

Gastón Ávila lamenta derrota do Fortaleza no Castelão, mas afirma: 'Fizemos um bom jogo'

Zagueiro foi titular na derrota do Fortaleza por 2 a 0 para o São Paulo

Ian Laurindo* 02 de Outubro de 2025

Jogada

Com um a mais, Fortaleza perde para o São Paulo no Castelão e afunda no Z4 da Série A

Tricolor jogou com um jogador a mais desde o 21 do 1º tempo, mas não evitou a dura derrota em casa

Vladimir Marques 02 de Outubro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostrando um homem de terno e gravata, o ex-governador Plácido Aderaldo Castelo, em primeiro plano, com traços fortes em preto e branco. Ao fundo, vê-se uma representação aérea do estádio Castelão, em Fortaleza, cercado por vias e construções esquematizadas. No canto superior direito, aparece uma placa de trânsito com indicações para “Arena Castelão”, “Parangaba” e “CE-040”. No canto esquerdo, há o logotipo da série “Baú da Política – Bairros”, com o desenho de uma urna eletrônica. O fundo traz manchas azuis que lembram pinceladas de aquarela.

PontoPoder

Baú da Política: O governador que fez de um estádio o símbolo de um bairro

A história do político que ergueu a principal arena esportiva do Ceará e deixou sua marca no bairro ao redor dela em Fortaleza

Igor Cavalcante 02 de Outubro de 2025
Foto de torcida do Fortaleza na Arena Castelão pela Série A

Jogada

Parcial de ingressos de Fortaleza x São Paulo: 25 mil confirmados na Arena Castelão

Partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro

Ian Laurindo* 01 de Outubro de 2025
Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

Fortaleza vence Sport em confronto direto e ganha fôlego por permanência na Série A

Leão do Pici vence clássico nordestino no Castelão com gol de Lucas Sasha

Daniel Farias 27 de Setembro de 2025
Foto de torcida do Fortaleza

Jogada

Sócio gratuito do Fortaleza está disponível contra o Vitória e mais de 3 mil já fizeram check-in

Serão destinados 5 mil assentos para jogo de sábado e Leão já chegou a 55 mil sócios

Brenno Rebouças e Ian Laurindo* 10 de Setembro de 2025
Festa de Xand Avião vesti como personagem do mundo Atlantis

É Hit

Aviões Fantasy tem espaço liberado com doação de alimentos; saiba como retirar ingressos

Instituições beneficentes do Ceará irão receber donativos

Redação 09 de Setembro de 2025
Palermo é o novo técnico do Fortaleza e fim da janela das transferências | Jogada do Leão #31

Jogada

Contratação de Palermo não diminui pressão sobre elenco do Fortaleza | Jogada do Leão #31

Episódio tem a participação dos jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto

Redação 05 de Setembro de 2025
1 2 3