Fortaleza confirma saída do lateral-direito Tinga, com grande homenagem

O destino do capitão será o Coritiba, que conquistou acesso para a Série A

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 20:35)
Jogada
Legenda: Tinga, ídolo do Fortaleza, deixa o clube após nove temporadas
Foto: Matheus Amorim/FEC

Ídolo do Fortaleza, o lateral-direito Tinga teve a saída confirmada pelo Tricolor de Aço, com direito a uma homenagem nas redes sociais, que passa pela história do atleta no clube. O jogador tinha contrato até abril de 2026 e houve a rescisão de contrato. O destino do capitão será o Coritiba, que conquistou acesso para a Série A.

Tinga acumula 389 partidas oficiais e 26 gols pelo clube em nove temporadas, se consagrando como o terceiro jogador que mais atuou pelo Leão do Pici na história centenária do Fortaleza. O lateral-direito também é o segundo atleta com mais títulos no Laion, totalizando dez: Campeonato Cearense (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), Brasileirão Série B de 2018 e Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024).

Nas redes sociais, Tinga agradeceu pela grandiosa história escrita no clube e não se despede com um adeus.

“Me faltam palavras e me sobra muito, muito amor. Obrigado por tudo, Fortaleza! Você faz parte de mim! Serei eternamente grato a cada funcionário e a cada torcedor que fizeram essa história se eternizar. Até logo!“
Tinga
Ídolo do Fortaleza

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, também falou sobre a importância do atleta para a história do Tricolor.

“Ele nasceu para jogar no Fortaleza!”

Tinga esteve presente desde os momentos de luta, até a ascensão, como no terceiro lugar na Copa do Brasil em 2021, dois G4 do Brasileirão, três participações na Libertadores, em duas oportunidades chegando até às oitavas de final, três participações na Sul-Americana, com o vice-campeonato em 2023. Em 2025, ele fez 24 jogos, marcou um gol e fez duas assistências.

 
