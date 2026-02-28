Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 28 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Legenda: O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol, com 61 pontos
Foto: Josep Lago / AFP

agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (28)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 5h | V-Varen Nagasaki x Cerezo Osaka | Canal GOAT
  • 2h | Fagiano Okayama x Nagoya Grampus | Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS

  • 9h30 | Bournemouth x Sunderland | ESPN e Disney+
  • 12h | Newcastle x Everton | Xsports e Disney+
  • 12h | Burnley x Brentford | ESPN 4 e Disney+
  • 12h | Liverpool x West Ham | Disney+
  • 14h30 | Leeds United x Manchester City | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 10h | Rayo Vallecano x Athletic Bilbao | ESPN 2 e Disney+
  • 12h15 | Barcelona x Villarreal | ESPN e Disney+
  • 14h30 | Mallorca x Real Sociedad | ESPN 2 e Disney+
  • 17h | Oviedo x Atlético de Madrid | ESPN 4 e Disney+

MLS

  • 16h30 | Chicago Fire x CF Montréal | Apple TV
  • 21h30 | Real Salt Lake x Seattle Sounders | Apple TV
  • 23h30 | Vancouver Whitecaps x Toronto FC | Apple TV

CAMPEONATO PAULISTA (SEMIFINAL)

  • 20h30 | Novorizontino x Corinthians | Record, CazéTV, TNT e HBO Max

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h05 | Monterrey x Cruz Azul | SportyNet
  • 0h10 | América x Tigres | SportyNet
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (28)

