Executivo do Fortaleza se despede de Tinga: 'um dos maiores vencedores da história'

O lateral-direito de 32 anos está de saída para o Coritiba

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:29)
Jogada
Legenda: Tinga acumula 10 títulos com a camisa do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Um dos maiores ídolos da história do Fortaleza, o lateral-direito Tinga vai defender o Coritiba em 2026. A situação foi confirmada nas redes sociais pelo executivo de futebol tricolor Sérgio Papellin, que postou uma despedida em uma conta no Instagram para o atleta de 32 anos, que defendeu o clube por nove temporadas e tinha contrato até o fim de 2026.

Papellin posa para foto ao lado de Tinga no Pici
Legenda: Papellin postou uma foto ao lado de Tinga dentro do Pici, sede da base do Fortaleza
Foto: reprodução / arquivo pessoal

"Ontem foi dia de me despedir desse grande atleta, um dos maiores vencedores da história do Fortaleza. Grande capitão, era nosso representante junto aos atletas, um ser humano sem igual. Tenho certeza de que terá a mesma honradez vestindo a camisa do Coritiba. Que Deus te abençoe nesse novo desafio que você vai ter. Tinga, muito obrigado por tudo, meu amigo", publicou.

Ao todo, o capitão leonino atuou por 389 jogos, com 26 gols e 35 assistências. No Pici, acumula passagens desde 2015, vivenciando então as fases do time da Série C até a Libertadores, se eternizando na história da instituição.

No período, acumulou 10 títulos com a camisa leonina. Foram seis Campeonatos Cearenses (2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), três Copas do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e uma Série B do Brasileiro (2018).

Tinga em ação pelo Fortaleza

Jogada

Alexandre Mota Há 55 minutos

homens caminhando

Foto de Lucero, jogador do Fortaleza

jogador de futebol

atleta

