Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Galeano anuncia saída do Ceará após rebaixamento: 'Orgulho ter vestido o Manto'

Atacante de 25 anos pertence ao Rubio Ñu, do Paraguai

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:11)
Jogada
Legenda: Galeano, atacante do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O atacante paraguaio Galeano anunciou a saída do Ceará. O jogador de 25 anos se despediu do clube e da torcida em uma publicação numa rede social  nesta quarta-feira (17). Ele foi o único atleta que atuou em todas as partidas do Alvinegro na Série A deste ano.

"Lutamos até o fim e demos nosso máximo, mas infelizmente não conseguimos terminar a temporada como queríamos. Neste momento difícil, só tenho palavras de agradecimento ao clube, à sua grande torcida, aos meus companheiros, à comissão técnica, à diretoria e todo o staff pelo apoio durante o ano. O futebol é assim, mas sempre dá revanche", escreveu o atleta.

"Digo adeus com muito aprendizado, boas lembranças e o grande orgulho de ter vestido o Manto Alvinegro. Bora, Ceará! Tua glória é lutar", finalizou. 

Vice-artilheiro do clube na temporada (12 gols e 4 assistências) e também vice na Série A (7 gols e 3 assistêncas), o atleta deixa o Alvinegro após o rebaixamento da equipe para a Série B. 

Era intuito da diretoria exercer a compra do jogador junto ao Rubio Ñu (PAR). No entanto, com a queda de receita por causa do rebaixamento, o negócio não será possível. 

Galeano iniciou a temporada sob desconfiança. No entanto, liderado por Léo Condé, conseguiu crescer ao longo da temporada e se tornou uma das peças importantes no ataque do Vovô. 

Veja também

teaser image
Jogada

Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sair

teaser image
Jogada

Ex-Ceará, Lourenço é anunciado por adversário da equipe na Série B

teaser image
Jogada

Ex-técnico do Ceará, Léo Condé nega tratativas com o Sport

Assuntos Relacionados
jogador de futebol

Jogada

Galeano anuncia saída do Ceará após rebaixamento: 'Orgulho ter vestido o Manto'

Atacante de 25 anos pertence ao Rubio Ñu, do Paraguai

Crisneive Silveira Há 32 minutos
atleta

Jogada

Ex-Fluminense, Mario Pineida é assassinado no Equador após relatar ameaças

Outras quatro mortes de atletas foram registradas no país

Redação Há 1 hora
técnico do ceara

Jogada

Ex-técnico do Ceará, Léo Condé nega tratativas com o Sport

Treinador se manifestou por meio da assessoria de imprensa

Redação Há 2 horas

Jogada

Corinthians x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal

Redação 17 de Dezembro de 2025
Lourenço é anunciado pelo Goiás

Jogada

Ex-Ceará, Lourenço é anunciado por adversário da equipe na Série B

Em duas temporadas, o meio-campista atuou em 98 jogos pelo Vozão

Samuel Conrado 17 de Dezembro de 2025
Brítez, zagueiro do Fortaleza, como capitão na Era Palermo

Jogada

Brítez, zagueiro do Fortaleza, recebe alta após cirurgia pulmonar

Atleta passou por uma cirurgia pulmonar para a retirada de líquidos

Fernanda Alves 17 de Dezembro de 2025