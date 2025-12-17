Galeano anuncia saída do Ceará após rebaixamento: 'Orgulho ter vestido o Manto'

O atacante paraguaio Galeano anunciou a saída do Ceará. O jogador de 25 anos se despediu do clube e da torcida em uma publicação numa rede social nesta quarta-feira (17). Ele foi o único atleta que atuou em todas as partidas do Alvinegro na Série A deste ano.

"Lutamos até o fim e demos nosso máximo, mas infelizmente não conseguimos terminar a temporada como queríamos. Neste momento difícil, só tenho palavras de agradecimento ao clube, à sua grande torcida, aos meus companheiros, à comissão técnica, à diretoria e todo o staff pelo apoio durante o ano. O futebol é assim, mas sempre dá revanche", escreveu o atleta.

"Digo adeus com muito aprendizado, boas lembranças e o grande orgulho de ter vestido o Manto Alvinegro. Bora, Ceará! Tua glória é lutar", finalizou.

Vice-artilheiro do clube na temporada (12 gols e 4 assistências) e também vice na Série A (7 gols e 3 assistêncas), o atleta deixa o Alvinegro após o rebaixamento da equipe para a Série B.

Era intuito da diretoria exercer a compra do jogador junto ao Rubio Ñu (PAR). No entanto, com a queda de receita por causa do rebaixamento, o negócio não será possível.

Galeano iniciou a temporada sob desconfiança. No entanto, liderado por Léo Condé, conseguiu crescer ao longo da temporada e se tornou uma das peças importantes no ataque do Vovô.