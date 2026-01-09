Ceará acerta liberação de Marllon para o Remo e vai receber compensação financeira

O Ceará chegou a um acordo com o Remo para a liberação do zagueiro Marllon. O Vovô vai rescindir com o defensor e receber uma compensação financeira da equipe paraense.

O Diário do Nordeste apurou que o Leão Azul pagará R$ 870 mil ao Alvinegro pela liberação do atleta. O vínculo dele com o Vovô iria até dezembro de 2026.

Em paralelo à negociação de saída do zagueiro, o departamento de futebol do Ceará já tem negociações avançadas com outro jogador da posição para reforçar o elenco, mas o nome ainda é mantido em sigilo.

Marllon foi contratado pelo Ceará ainda em dezembro de 2024 e na temporada passada fez 42 partidas com a camisa alvinegra. Ele marcou três gols e foi o autor de uma assistência.

Titular absoluto em boa parte da temporada, o camisa 3 perdeu espaço para Marcos Victor na reta final de 2025. A permanência dele dividia a opinião dos torcedores e o próprio jogador queria jogar a Série A mais uma vez.