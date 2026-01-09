Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará acerta liberação de Marllon para o Remo e vai receber compensação financeira

Vovô antecipou o término do contrato do defensor, que iria até o fim de 2026

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:30)
Jogada
Legenda: Marllon disputou 42 partidas pelo Ceará
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará chegou a um acordo com o Remo para a liberação do zagueiro Marllon. O Vovô vai rescindir com o defensor e receber uma compensação financeira da equipe paraense.

O Diário do Nordeste apurou que o Leão Azul pagará R$ 870 mil ao Alvinegro pela liberação do atleta. O vínculo dele com o Vovô iria até dezembro de 2026.

Veja também

teaser image
Jogada

Corinthians observa Dieguinho, volante do Ceará, revela Marcelo Paz

Em paralelo à negociação de saída do zagueiro, o departamento de futebol do Ceará já tem negociações avançadas com outro jogador da posição para reforçar o elenco, mas o nome ainda é mantido em sigilo.

Marllon foi contratado pelo Ceará ainda em dezembro de 2024 e na temporada passada fez 42 partidas com a camisa alvinegra. Ele marcou três gols e foi o autor de uma assistência.

Titular absoluto em boa parte da temporada, o camisa 3 perdeu espaço para Marcos Victor na reta final de 2025. A permanência dele dividia a opinião dos torcedores e o próprio jogador queria jogar a Série A mais uma vez.

 

Assuntos Relacionados
Lucero negocia rescisão com o Fortaleza

Jogada

Para rescindir com o Fortaleza, Lucero quer 50% do que ainda tem a receber do clube

Centroavante aceitaria receber os valores apenas em 2027

Brenno Rebouças e Fernanda Alves Há 53 minutos
Marllon deixa o Ceará

Jogada

Ceará acerta liberação de Marllon para o Remo e vai receber compensação financeira

Vovô antecipou o término do contrato do defensor, que iria até o fim de 2026

Brenno Rebouças Há 1 hora

Jogada

Ceará perde para o Grêmio Prudente pela Copinha e avança em 2º do Grupo 6

Vovô aguarda adversário na segunda fase, que será Athletico/PR ou Osasco Sporting

Vladimir Marques Há 1 hora
Dieguinho em ação pelo Ceará

Jogada

Corinthians observa Dieguinho, volante do Ceará, revela Marcelo Paz

Jogador tem contrato com o Vovô até o fim de 2026

Crisneive Silveira 09 de Janeiro de 2026

Jogada

Fortaleza regulariza Thiago Carpini, Mailton e Pierre, que podem estrear no domingo (10)

O Leão estreia no Cearense no domingo contra o Ferroviário no PV

Redação 09 de Janeiro de 2026

Jogada

Zanocelo comemora continuidade no Ceará: 'Era o que eu queria'

O volante fica no Ceará até 2028 e deve reestrear no dia 14

Vladimir Marques 09 de Janeiro de 2026