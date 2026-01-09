Diário do Nordeste
Corinthians observa Dieguinho, volante do Ceará, revela Marcelo Paz

Jogador tem contrato com o Vovô até o fim de 2026

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Dieguinho, volante do Ceará.
Foto: Gabriel Silva / Ceará

Novo Executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz falou sobre mercado da bola em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (9). O profissional foi questionado sobre dois atletas: Mandaca, do Juventude, e Dieguinho, que está no Ceará. O volante tem contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até dezembro deste ano. 

“São dois jogadores que a gente conhece, que a gente acompanha. Fizeram uma Série A bem interessante. Mandaca, inclusive é cria do Corinthians, saiu aqui do Terrão. Já vem no Juventude há alguns anos. Diguinho jogou no Goiás como lateral-direito, foi para o Ceará mais como volante. Fez um bom trabalho também”, afirmou Paz.

“Estamos observando o mercado. São possibilidades mais amplas. São nomes que se observa e que, eventualmente, pode haver algum tipo de negociação, mas que não necessariamente agora esteja tendo alguma negociação em curso”, finalizou. 

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista neste domingo (11), quando enfrenta a Ponte Preta na Neo Química Arena. Já o Ceará entra em campo no dia anterior, pelo Cearense, para enfrentar o Floresta. O duelo será no Estádio Domingão, em Horizonte.

