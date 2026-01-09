Apresentado, Juan Alano será o camisa 10 do Ceará: 'Feliz com a responsabilidade e confiança'

O Ceará apresentou o meia-atacante Juan Alano nesta sexta-feira (9) e como camisa 10 da equipe para 2026.

Contratado após anos atuando no futebol japonês, Alano afirmou que gostaria de retonar ao futebol brasileiro, ficando muito feliz com o convite do Ceará, em ter recebido a camisa 10 do clube, a adaptação a cidade e ansiedade para estrear.

O Vovô estreia no Campeonato Cearense 2026 no sábado contra o Floresta no Domingão com um time sub-20, mas no dia 14, na segunda rodada, Alano e a equipe principal devem estrear, contra o Maranguape no PV.

Veja os pontos da coletiva de Juan Alano:

Acerto com o Ceará

"Muito feliz estar aqui. Agradeço a diretoria, planejava a volta ao Brasil. E voltar a um clube tão grande é uma honra. Quando iniciei a negociação, conversei com amigos que jogaram aqui, como é a torcida, o clube. Estou empenhado, de coração aberto. E quando estou com o coração feliz, tudo fica mais fácil. Estou com muita vontade de ser feliz, ajudar o Ceará. Represento milhões de pessoas agora".

Temporada no Japão e trabalhar com Zico

"Na minha chegada no Japão, ao Kashima Antlers, tabalhei com o Zico, um dos maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro. Ele me auxiliou muito lá. Fiz o máximo que poderia lá, um país bom de trabalhar. Aqui no Brasil não não acompanham tanto, mas é um futebol competitivo, rápido, dinâmico, de futebol dificil adaptação. Depois fui para o Gamba Osaka, que também é um clube muito bom de trabalhar. Os comentários do japoneses foi de acordo com o que consegui fazer lá. Eles gostaram, e é importante marcar marcar o nome, mostrar o porque que estamos lá. Toda felicidade que tive, quero ter aqui no Ceará".

Diferença de calendário de jogos

"Desde o dia que eu comecei a conversa no Ceará, estou decidido, focado, sei exatamente o que eu quero, com a mente bem tranquila. Sei que estou aqui. No Japão são menos jogos, a temporada é um pouco mais espaçada e aqui são mais jogos. É se adaptar. A carreira de atleta é assim, sempre se adaptando, readaptando. Desde quando saí de casa aos 13 anos estou me adaptando".

Como gosta de jogar

"Desde a base, depois Inter, Coritiba, trabalhando com o Mozart lá, jogava de 8 e 10. No Japão caí mais para as pontas, e dependendo do treinador, posso jogar pelo meio. Conversei bastante com o Mozart e ele sabe muito bem onde posso ajudar".

Jogar com a 10 do Ceará

"O número 10 no futebol brasileiro e mundial tem muito peso. O Mugni tinha a 10 aqui antes e eu não soi de comparar, foco no meu trabalho e estou feliz com a responsabilidade e a confiança por terem me dado o número. Fiquei feliz, tranquilo e voi fazer o trabalho. Realmente me dedico ao máximo, espero dar o melhor. Não sou só eu, são o 11 e que entram, o futebol é cada vez mais coletivo e quero agregar ao time".

Ansioso pela estreia

"Estou ansioso para conhecer o torcedor. A torcida é muito apaixonada e temos que queremos que esse apoio venha. Depende da gente este retorno. A gente fica ansioso para estrear".