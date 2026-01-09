Marcelo Paz cita perfil de jogadores e influências políticas como erros da sua gestão no Fortaleza

ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (9) como Paz foi questionado sobre os erros e acertos praticados no Tricolor de Aço e quais aprendizados tirados para não se repetir no Timão. foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (9) como executivo de futebol do Corinthians. Na ocasião,foi questionado sobre ose quaispara não se repetir no

“No fato do rebaixamento lá, houve erros que fazem com que a gente aprenda, cresça e não queira repeti-los. Um erro nunca é individual, as decisões são coletivas. Mas quem está à frente assume a responsabilidade. Acho que a gente deveria ter feito uma mudança de perfil dos jogadores antes. Nem sempre o grupo vencedor é o que tem que continuar. Às vezes a gente precisa fazer a mudança, e a gente não fez. O perfil de contratação não encaixou na primeira janela.” Marcelo Paz Ex-CEO do Fortaleza e novo Executivo de Futebol do Corinthians

Paz ressaltou questões políticas como um problema. Vale ressaltar que em 2025, as saídas de Alex Santiago e Bruno Costa foram o desenho de um Fortaleza conturbado na diretoria. ressaltoucomo um problema. Vale ressaltar que em 2025, asforam o desenho de um Fortaleza

A ida de Marcelo Paz para o Corinthians trouxe outro desenho para a gestão, com uma nova diretoria formada e com o presidente Rolim Machado afirmando que o clube quer descentralizar os rostos que representam o Leão do Pici.

“Questões políticas, influência externa, algo que não quero aqui. A política às vezes atrapalha. E eu conto com o apoio da torcida aqui no Corinthians. Vamos fazer um trabalho profissional dentro do CT. Quero estar alheio à questão política […] Os aprendizados servem para cá, sim.” Marcelo Paz Ex-CEO do Fortaleza e novo Executivo de Futebol do Corinthians

Marcelo expressou toda sua gratidão ao Fortaleza, clube que projetou a vida profissional dele no futebol.

“Quero agradecer, por último, e não menos importante, ao Fortaleza. Porque foram 11 anos de trabalho, foram 11 anos de dedicação, momento brilhante na história do clube, tudo que aconteceu por lá nos últimos anos foram coisas inéditas ao nível esportivo, estrutural, de imagem. E se estou aqui, eu devo muito ao Fortaleza por ter me dado essa oportunidade, ter me projetado, então não posso deixar de citar.” Marcelo Paz Ex-CEO do Fortaleza e novo Executivo de Futebol do Corinthians

O executivo de futebol ainda pontuou sobre acreditar no retorno do Tricolor para a Série A em 2027.

“O Fortaleza deve voltar esse ano (à Série A). Deixamos o legado lá de estrutura física e ativos”.