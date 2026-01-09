Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Marcelo Paz cita perfil de jogadores e influências políticas como erros da sua gestão no Fortaleza

Paz foi apresentado nesta sexta-feira (9) no Corinthians como executivo de futebol

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Jogada
Legenda: Marcelo Paz na apresentação com executivo de futebol no Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
O ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (9) como executivo de futebol do Corinthians. Na ocasião, Paz foi questionado sobre os erros e acertos praticados no Tricolor de Aço e quais aprendizados tirados para não se repetir no Timão. 
 
Paz esteve na gestão desde a saída do Fortaleza da série C, passando pelas participações na Sul-Americana e Libertadores, e finalizando com a queda para a Série B, após sete anos na elite nacional.
 
“No fato do rebaixamento lá, houve erros que fazem com que a gente aprenda, cresça e não queira repeti-los. Um erro nunca é individual, as decisões são coletivas. Mas quem está à frente assume a responsabilidade. Acho que a gente deveria ter feito uma mudança de perfil dos jogadores antes. Nem sempre o grupo vencedor é o que tem que continuar. Às vezes a gente precisa fazer a mudança, e a gente não fez. O perfil de contratação não  encaixou na primeira janela.”
Marcelo Paz
Ex-CEO do Fortaleza e novo Executivo de Futebol do Corinthians
 
Paz ressaltou questões políticas como um problema. Vale ressaltar que em 2025, as saídas de Alex Santiago e Bruno Costa foram o desenho de um Fortaleza conturbado na diretoria
 
A ida de Marcelo Paz para o Corinthians trouxe outro desenho para a gestão, com uma nova diretoria formada e com o presidente Rolim Machado afirmando que o clube quer descentralizar os rostos que representam o Leão do Pici.
 
“Questões políticas, influência externa, algo que não quero aqui. A política às vezes atrapalha. E eu conto com o apoio da torcida aqui no Corinthians. Vamos fazer um trabalho profissional dentro do CT. Quero estar alheio à questão política […] Os aprendizados servem para cá, sim.”
Marcelo Paz
Ex-CEO do Fortaleza e novo Executivo de Futebol do Corinthians
 
Marcelo expressou toda sua gratidão ao Fortaleza, clube que projetou a vida profissional dele no futebol.
 
“Quero agradecer, por último, e não menos importante, ao Fortaleza. Porque foram 11 anos de trabalho, foram 11 anos de dedicação, momento brilhante na história do clube, tudo que aconteceu por lá nos últimos anos foram coisas inéditas ao nível esportivo, estrutural, de imagem. E se estou aqui, eu devo muito ao Fortaleza por ter me dado essa oportunidade, ter me projetado, então não posso deixar de citar.”
Marcelo Paz
Ex-CEO do Fortaleza e novo Executivo de Futebol do Corinthians
 
O executivo de futebol ainda pontuou sobre acreditar no retorno do Tricolor para a Série A em 2027.
 
“O Fortaleza deve voltar esse ano (à Série A). Deixamos o legado lá de estrutura física e ativos”.
 
Paz deixou o Fortaleza no dia 27 de dezembro, no qual ocupava o cargo de CEO do clube. O dirigente foi para o Corinthians, onde ocupa o cargo de executivo de futebol.
