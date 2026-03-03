Diário do Nordeste
Ceará e Fortaleza conhecem grupos da Copa do Nordeste 2026

Com novo formato, torneio segue preservando os clássicos regionais logo na primeira fase

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 15:56)
Jogada
Legenda: Copa do Nordeste se estenderá de março até junho
Foto: Maurícia da Matta / CBF

Os grupos da Copa do Nordeste 2026 foram sorteados na tarde desta terça-feira (3), na sede da CBF. Ceará e Fortaleza ficaram, respectivamente nos grupos C e D e vão se enfrentar na primeira fase do torneio.

Junto com o Ceará no grupo C estão Sport, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário, enquanto com o Fortaleza compõe no grupo D com Retrô, ABC-RN, Maranhão e Jacuipense-BA. Na primeira fase, portanto, teremos Clássico-Rei e Clássico das Cores, por conta do formato da competição.

Na etapa de grupos, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B, enquanto os times do Grupo C enfrentam os do Grupo D. As partidas são apenas de ida e os times de A e C terão três mandos de campo dentre os cinco jogos. Líder e vice-líder de cada chave avançam para a segunda fase (quartas de final).

Os cruzamentos das quartas de final serão entre clubes dos grupos A e C, B e D, com o líder de um enfrentando o vice-líder de outro. Disputa em duas partidas e os que avançarem se enfrentam na semifinal em mais duas partidas e a final também será um duelo de 180 minutos.

Pela tabela base da competição, divulgada em 11 de fevereiro, o jogo de estreia do Ceará será contra o ABC, em casa, enquanto Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na primeira rodada com mando coral. O Clássico-Rei está previsto par a terceira rodada. 

A competição conta com 20 equipes e tem início previsto para o dia 25 de março. A final está marcada para 7 de junho. O atual campeão do torneio, Bahia, está fora desta edição porque estava disputando a Copa libertadores da América.

Confira os grupos:

Grupo A
Vitória-BA
ASA-AL
Sousa-PB
Itabaiana-SE
Fluminense-PI

Grupo B
Juazeirense-BA
CRB-AL
Botafogo-PB
Confiança-SE
Piauí-PI

Grupo C
Ceará
Sport-PE
América-RN
Imperatriz-MA
Ferroviário

Grupo D
Fortaleza
Retrô-PE
ABC-RN
Maranhão
Jucuipense-BA

Ordem dos jogos pela tabela base:

Rodada 1

Ceará x ABC
Ferroviário x Fortaleza

Rodada 2

Fortaleza x Imperatriz-MA
Retrô-PE x Ceará
Maranhão x Ferroviário

Rodada 3

Ceará x Fortaleza
Ferroviário x Jacuipense-BA

Rodada 4

Ceará x Jacuipense-BA
América-RN x Fortaleza
Ferroviário x Retrô-PE

Rodada 5

Fortaleza x Sport-PE
Maranhão x Ceará
ABC-RN x Ferroviário

