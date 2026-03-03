Ceará e Fortaleza conhecem grupos da Copa do Nordeste 2026

Os grupos da Copa do Nordeste 2026 foram sorteados na tarde desta terça-feira (3), na sede da CBF. Ceará e Fortaleza ficaram, respectivamente nos grupos C e D e vão se enfrentar na primeira fase do torneio.

Junto com o Ceará no grupo C estão Sport, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário, enquanto com o Fortaleza compõe no grupo D com Retrô, ABC-RN, Maranhão e Jacuipense-BA. Na primeira fase, portanto, teremos Clássico-Rei e Clássico das Cores, por conta do formato da competição.

Na etapa de grupos, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B, enquanto os times do Grupo C enfrentam os do Grupo D. As partidas são apenas de ida e os times de A e C terão três mandos de campo dentre os cinco jogos. Líder e vice-líder de cada chave avançam para a segunda fase (quartas de final).

Os cruzamentos das quartas de final serão entre clubes dos grupos A e C, B e D, com o líder de um enfrentando o vice-líder de outro. Disputa em duas partidas e os que avançarem se enfrentam na semifinal em mais duas partidas e a final também será um duelo de 180 minutos.

Pela tabela base da competição, divulgada em 11 de fevereiro, o jogo de estreia do Ceará será contra o ABC, em casa, enquanto Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na primeira rodada com mando coral. O Clássico-Rei está previsto par a terceira rodada.

A competição conta com 20 equipes e tem início previsto para o dia 25 de março. A final está marcada para 7 de junho. O atual campeão do torneio, Bahia, está fora desta edição porque estava disputando a Copa libertadores da América.

Confira os grupos:

Grupo A

Vitória-BA

ASA-AL

Sousa-PB

Itabaiana-SE

Fluminense-PI

Grupo B

Juazeirense-BA

CRB-AL

Botafogo-PB

Confiança-SE

Piauí-PI

Grupo C

Ceará

Sport-PE

América-RN

Imperatriz-MA

Ferroviário

Grupo D

Fortaleza

Retrô-PE

ABC-RN

Maranhão

Jucuipense-BA

Ordem dos jogos pela tabela base:

Rodada 1

Ceará x ABC

Ferroviário x Fortaleza

Rodada 2

Fortaleza x Imperatriz-MA

Retrô-PE x Ceará

Maranhão x Ferroviário

Rodada 3

Ceará x Fortaleza

Ferroviário x Jacuipense-BA

Rodada 4

Ceará x Jacuipense-BA

América-RN x Fortaleza

Ferroviário x Retrô-PE

Rodada 5

Fortaleza x Sport-PE

Maranhão x Ceará

ABC-RN x Ferroviário