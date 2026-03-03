Ceará e Fortaleza conhecem grupos da Copa do Nordeste 2026
Com novo formato, torneio segue preservando os clássicos regionais logo na primeira fase
Os grupos da Copa do Nordeste 2026 foram sorteados na tarde desta terça-feira (3), na sede da CBF. Ceará e Fortaleza ficaram, respectivamente nos grupos C e D e vão se enfrentar na primeira fase do torneio.
Junto com o Ceará no grupo C estão Sport, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário, enquanto com o Fortaleza compõe no grupo D com Retrô, ABC-RN, Maranhão e Jacuipense-BA. Na primeira fase, portanto, teremos Clássico-Rei e Clássico das Cores, por conta do formato da competição.
Na etapa de grupos, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B, enquanto os times do Grupo C enfrentam os do Grupo D. As partidas são apenas de ida e os times de A e C terão três mandos de campo dentre os cinco jogos. Líder e vice-líder de cada chave avançam para a segunda fase (quartas de final).
Os cruzamentos das quartas de final serão entre clubes dos grupos A e C, B e D, com o líder de um enfrentando o vice-líder de outro. Disputa em duas partidas e os que avançarem se enfrentam na semifinal em mais duas partidas e a final também será um duelo de 180 minutos.
Pela tabela base da competição, divulgada em 11 de fevereiro, o jogo de estreia do Ceará será contra o ABC, em casa, enquanto Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na primeira rodada com mando coral. O Clássico-Rei está previsto par a terceira rodada.
A competição conta com 20 equipes e tem início previsto para o dia 25 de março. A final está marcada para 7 de junho. O atual campeão do torneio, Bahia, está fora desta edição porque estava disputando a Copa libertadores da América.
Confira os grupos:
Grupo A
Vitória-BA
ASA-AL
Sousa-PB
Itabaiana-SE
Fluminense-PI
Grupo B
Juazeirense-BA
CRB-AL
Botafogo-PB
Confiança-SE
Piauí-PI
Grupo C
Ceará
Sport-PE
América-RN
Imperatriz-MA
Ferroviário
Grupo D
Fortaleza
Retrô-PE
ABC-RN
Maranhão
Jucuipense-BA
Ordem dos jogos pela tabela base:
Rodada 1
Ceará x ABC
Ferroviário x Fortaleza
Rodada 2
Fortaleza x Imperatriz-MA
Retrô-PE x Ceará
Maranhão x Ferroviário
Rodada 3
Ceará x Fortaleza
Ferroviário x Jacuipense-BA
Rodada 4
Ceará x Jacuipense-BA
América-RN x Fortaleza
Ferroviário x Retrô-PE
Rodada 5
Fortaleza x Sport-PE
Maranhão x Ceará
ABC-RN x Ferroviário