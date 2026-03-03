Rodrygo rompe ligamento cruzado do joelho direito e está fora da Copa do Mundo

O atacante Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, sofreu uma lesão grave e ficará afastado dos gramados por meses, segundo informações da imprensa europeia.

De acordo com o jornal espanhol Marca e veículos internacionais, exames diagnosticaram que Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito após sentir dores durante a partida contra o Getafe, válida pelo Campeonato Espanhol.

O jogador entrou no segundo tempo do jogo no Santiago Bernabéu, mas acabou lesionado já nos minutos finais da partida. Apesar de ter permanecido em campo até o apito final, a lesão foi confirmada posteriormente.

Impacto na temporada e na Seleção Brasileira

Esse tipo de ruptura costuma exigir um longo período de recuperação, que pode variar entre seis e doze meses, dependendo da resposta ao tratamento e da cirurgia. Isso coloca em dúvida não só o restante da temporada no Real Madrid, mas também a participação de Rodrygo na Copa do Mundo de 2026, marcada para junho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Rodrygo vinha retornando de uma tendinite que o manteve fora dos jogos recentemente, tentando ganhar ritmo para assumir mais espaço no elenco merengue antes da pausa para competições internacionais.

O clube ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre o diagnóstico ou sobre o plano de recuperação do atacante.