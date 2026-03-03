Flamengo demite Filipe Luís após goleada no Carioca e busca novo técnico

Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O treinador foi demitido na noite da última segunda-feira (2), ainda dentro do Maracanã, após o Mengão golear o Madureira por 8 a 0 na partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca 2026.

De acordo com informações publicadas pelo ge, a demissão pegou Filipe Luís de surpresa, já que a possibilidade de saída não era tratada abertamente com o treinador nos últimos dias. A decisão partiu do presidente Bap e foi comunicada por José Boto, executivo de futebol.

Após a partida, Filipe dirigiu-se normalmente à sala onde concedeu a tradicional entrevista coletiva pós-jogo. Segundo o ge, logo após conversar com a imprensa, o técnico foi chamado por Boto para uma conversa reservada, onde foi comunicado da demissão.

Legenda: Filipe Luís, técnico do Flamengo. Foto: Luis Robayo / AFP

Ao todo, Filipe Luís comandou o Flamengo em 101 jogos, somando 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Ele foi campeão da Copa do Brasil 2024, da Supercopa do Brasil 2025, do Campeonato Carioca 2025, da Libertadores 2025 e da Série A do Brasileirão 2025.

Agora, o time carioca está no mercado em busca de um novo treinador, que já deve comandar a equipe nas finais do campeonato estadual. Após passar pelo Madureira, o Mengão terá pela frente o Fluminense na final do Campeonato Carioca 2026.