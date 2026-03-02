Diário do Nordeste
Ryan Reynolds vira assunto no Santa Cruz após rumor de compra de ações; veja o que se sabe

Ator tem diversos investimentos no futebol

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 22:16)
Jogada
Legenda: Ryan Reynolds é dono do Wrexham.
Foto: Foto por OLI SCARFF / AFP

Santa Cruz na mira do Deadpool? O ator canadense Ryan Reynolds, conhecido por interpretar o personagem nos cinemas, é assunto outra vez nas redes sociais. Mas o tema é outro: futebol. O perfil Topskills Sports UK sugeriu, nesta segunda-feira (2), que o famoso estaria interessado em comprar ações do clube pernambucano e próximo de um acordo. Assim, ele poderia replicar o modelo aplicado no Wrexham, da Inglaterra. 

A informação rapidamente ganhou repercussão entre torcedores tricolores, que passaram a compartilhar montagens do personagem usando a camisa do clube e até circulando pelo Estádio José do Rego Maciel. No entanto, não há nenhuma confirmação oficial sobre qualquer negociação em andamento. Atualmente, o Santinha disputa a Série C do Brasileiro. Fora de campo, o clube passa por Recuperação Judicial da SAF.

A postagem do Topskills Sports UK afirma que a estratégia do ator é a seguinte: "Isso não é sobre comprar um time pronto. Reynolds vê o Santa Cruz como a história perfeita. Um clube tradicional com uma base de fãs apaixonada lutando nas divisões inferiores. O modelo é claro: clube histórico, torcedores leais, momento difícil e potencial narrativo massivo", afirmou o perfil.

Em entrevista ao ge, Bruno Rodrigues e Iran Barbosa, presidente e investidor do clube, logo trataram de desmentir os boatos. 

"Pra mim não chegou nada sobre isso. Mas quem sabe um dia?", brincou o presidente do Santa.

"Existem vários grupos de investimento conversando com a gente atualmente e, por questões de confidencialidade e integridade do negócio, não podemos confirmar nem negar nenhuma informação sobre nenhuma transação", afirmou Iran Barbosa. 

Em 2011, ao lado do ator Rob McElhenneym, Reynolds comprou o Wrexham por 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 15 milhões na época) levou o clube da quinta para a segunda divisão inglesa. O ator também é um dos donos do Internacional de Bogotá (ex-La Equidad, COL), e tem ações minoritárias no Club Necaxa, do México. Além disso, integra um grupo de investidores da Alpine F1 Team, equipe da Fórmula 1.

Jogada

Redação Há 1 hora
