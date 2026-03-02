Ceará deve ter retornos de Vina, Matheus Araújo e Juan Alano para Clássico-Rei decisivo

Os desfalques que o técnico Mozart teve no meio de campo do Ceará para a partida de ida da final do Campeonato Cearense, que terminou empatada em 1 a 1, não devem se repetir para o duelo de volta, no próximo domingo (8).

O Diário do Nordeste apurou que Vina, Matheus Araújo e Juan Alano devem ganhar condição de jogo durante a semana. Na reapresentação do elenco alvinegro, na manhã desta segunda-feira (2), os dois primeiros já participaram de parte do treino em campo, enquanto o camisa 10 deve ser reintegrado na quarta-feira (4), quando o time retorna da folga que terá nesta terça (3).

Em contrapartida, o atacante Pedro Henrique será ausência no jogo decisivo da final do Estadual. O atacante alvinegro teve uma lesão no pulso durante o Clássico-Rei do último domingo, sendo substituído aos 26 minutos do segundo tempo, e na manhã desta segunda publicou uma foto nas redes sociais com o braço enfaixado. O clube ainda não detalhou a situação do jogador.

Retornos importantes

Apesar de perder um atacante titular, contar com o retorno de três opções para o meio de campo, que vão se juntar a Melk, significa mais criatividade para o Vovô. Somente Vina e Matheus Araújo, por exemplo, são responsáveis por 11 gols dos 26 marcados pelo time na temporada 2026 até aqui, o que significa 42% da produção ofensiva do Alvinegro.

Já Alano vinha ganhando espaço e seria titular contra o Fortaleza no último domingo se não tivesse sentido um desconforto muscular na coxa. O camisa 10 tem ganhado cada vez mais minutos em campo sob o comando de Mozart.

Matheus Araújo não joga desde a segunda rodada da segunda fase do Estadual, devido a desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda e já desfalcou o Ceará em cinco partidas, enquanto Vina ficou de fora da partida de volta da semifinal do Estadual e já não atua há três jogos, por conta de uma lesão do ligamento colateral medial (LCM). Ele não precisou de cirurgia e respondeu bem ao tratamento com fisioterapia.

O Ceará tem a semana toda apenas para treinamentos e volta a campo domingo, às 18 horas, para encarar o Fortaleza no Castelão, valendo o título do Campeonato Cearense.



