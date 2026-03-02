Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (2)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 2 de março de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:44)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (2)
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Pisa x Bologna | Disney+
- 16h45 | Udinese x Fiorentina | Xsports e Disney+
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 15h15 | Al Duhail x Al Ahli | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Córdoba x FC Andorra | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h45 | Amiens x Troyes | SportyNet
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Real Madrid x Getafe | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Birmingham x Middlesbrough | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 | Gil Vicente x Benfica | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 20h | Deportivo Maldonado x Juventud | Disney+
BRASILEIRÃO SUB-20
- 20h | Grêmio sub-20 x Corinthians sub-20 | Sportv
CAMPEONATO CARIOCA
- 21h | Madureira x Flamengo | Sportv e Premiere
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h30 | Independiente Rivadavia x River Plate | ESPN 4 e Disney+
