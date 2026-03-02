Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 2 de março de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:44)
Jogada
Legenda: Arrascaeta, jogador do Flamengo
Foto: JUAN MABROMATA / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (2)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Pisa x Bologna | Disney+
  • 16h45 | Udinese x Fiorentina | Xsports e Disney+

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 15h15 | Al Duhail x Al Ahli | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Córdoba x FC Andorra | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h45 | Amiens x Troyes | SportyNet

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Real Madrid x Getafe | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Birmingham x Middlesbrough | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 | Gil Vicente x Benfica | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 20h | Deportivo Maldonado x Juventud | Disney+

BRASILEIRÃO SUB-20

  • 20h | Grêmio sub-20 x Corinthians sub-20 | Sportv

CAMPEONATO CARIOCA

  • 21h | Madureira x Flamengo | Sportv e Premiere

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h30 | Independiente Rivadavia x River Plate | ESPN 4 e Disney+
