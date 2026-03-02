Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mozart explica Melk no banco de reservas contra o Fortaleza: 'jogaria todas as minhas cartas'

O técnico do Ceará optou por uma formação com três zagueiros

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:16)
Jogada

O técnico Mozart, do Ceará, explicou a escolha por deixar o meia Melk no banco de reservas e iniciar com três zagueiros no empate em 1 a 1 com Fortaleza, neste domingo (1º), pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2026. O jovem de 19 anos entrou apenas aos 21 minutos do 2º tempo.

Antes da partida, o atleta era cotado para ser titular, principalmente com as ausências de Vina, Matheus Araújo e Alano. Apesar disso, o tereinador optou pela formação mais defensivo, com uma linha formada pelos defensores Luizão, Éder e Júlio César, espelhando então o esquema tático do arquirrival.

Assuntos Relacionados
vídeo

Jogada

Possível erro em lance que resultou em gol do Fortaleza no Clássico-Rei gera polêmica; veja vídeo

Jogada gerou escanteio que resultou no gol do Leão na partida de ida da final do Cearense 2026

Redação Há 36 minutos
VÍDEO

Jogada

Mozart explica Melk no banco de reservas contra o Fortaleza: 'jogaria todas as minhas cartas'

O técnico do Ceará optou por uma formação com três zagueiros

Alexandre Mota Há 45 minutos
jogador

Jogada

Mudanças no Ceará e elogios ao elenco: Mozart analisa empate no Clássico-Rei

Equipe enfrentou o Tricolor neste domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 01 de Março de 2026
jogador e técnico

Jogada

Carpini exalta postura do Fortaleza e afirma: 'Não tem placar moral no Clássico'

Equipe enfrentou o Vovô neste domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 01 de Março de 2026
vídeo

Jogada

Lucas Emanoel celebra primeiro gol no Fortaleza e afirma: ‘creio que a gente vai sair campeão’

Jovem atacante saiu do banco de reservar e marcou o gol do Leão no empate com o Ceará

Daniel Farias 01 de Março de 2026
melhores momentos

Jogada

Assista aos melhores momentos de Fortaleza x Ceará

Leão e Vovô empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense

Redação 01 de Março de 2026