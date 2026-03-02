Mozart explica Melk no banco de reservas contra o Fortaleza: 'jogaria todas as minhas cartas'

O técnico Mozart, do Ceará, explicou a escolha por deixar o meia Melk no banco de reservas e iniciar com três zagueiros no empate em 1 a 1 com Fortaleza, neste domingo (1º), pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2026. O jovem de 19 anos entrou apenas aos 21 minutos do 2º tempo.

Antes da partida, o atleta era cotado para ser titular, principalmente com as ausências de Vina, Matheus Araújo e Alano. Apesar disso, o tereinador optou pela formação mais defensivo, com uma linha formada pelos defensores Luizão, Éder e Júlio César, espelhando então o esquema tático do arquirrival.