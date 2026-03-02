Diário do Nordeste
Iniciada venda de ingressos para Clássico-Rei decisivo na final do Cearense

No jogo de ida, Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:24)
Jogada
Legenda: Torcidas de Ceará e Fortaleza no Castelão
Foto: KID JUNIOR / SVM

A torcida já pode se preparar: começou oficialmente a comercialização de ingressos para o Clássico-Rei decisivo do Campeonato Cearense 2026, que coloca frente a frente Ceará e Fortaleza. O duelo está marcado para este domingo (8), às 18h, na Arena Castelão.

Check-in e venda para torcedores do Ceará

O Ceará abriu na manhã desta segunda-feira (2) o check-in para sócios-torcedores interessados em garantir presença no clássico decisivo. A ação começou já cedo, com os associados dos planos. Como o Vovô será o mandante, o seu sócio tem entrada garantida. 

No mesmo momento em que o check-in foi liberado, o clube também iniciou a venda de ingressos, que podem ser adquiridos no site vozaotickets.com e nas Lojas Vozão — tanto na sede quanto nos shoppings parceiros

Ingressos para os Tricolores

Do lado tricolor, o Fortaleza também começou a comercializar os ingressos para a sua torcida. Os bilhetes foram disponibilizados já nesta segunda, a partir das 13h, no site Leão Tickets e nas Lojas Leão 1918, inclusive nas unidades dos shoppings Pici, Grand Shopping Messejana, Iguatemi, RioMar Kennedy e Laion World. 

Valores e classificação de setores

A torcida tricolor tem diversas opções de setores disponíveis, com preços que vão desde R$ 30 (meia) até R$ 120 (inteira) em áreas como Inferior Sul, Superior Sul e Superior Central. 

Já os torcedores alvinegros contam com ingressos em quatro setores diferentes, com valores que variam entre R$ 30 e R$ 120, conforme divulgado pelo próprio clube cearense. 

