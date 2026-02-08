Diário do Nordeste
Condenado por morte de Eliza Samudio, ex-goleiro Bruno retorna ao Maracanã em jogo do Flamengo

Ex-jogador chegou a atuar pela equipe carioca entre 2006 e 2010

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ex-goleiro Bruno retornou ao Maracanã.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bruno Fernandes, ex-goleiro que foi condenado a 22 anos pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, esteve novamente no Maracanã nesta quarta-feira (4) para acompanhar a partida entre Flamengo e Internacional. O duelo terminou em 1 a 1 e contou com vaias de parte da torcida.

Antes do confronto, Bruno caminhou pelos arredores do estádio segurando uma cerveja e chegou a gravar vídeos, que foram publicados em suas redes sociais.

“Vamos, galera, hoje é dia de jogão. Flamengo e Internacional. Três pontos, pai. Tenho certeza que vai dar certo. Estou de frente para o palco. Alô, nação rubro-negra, vamos que vamos para cima. Partiu, bora”, afirmou em um dos registros.

Já em frente ao estádio, Bruno reforçou a emoção de voltar ao Maracanã. Foi lá que ele estreou como atleta profissional. 

“Fala, galera, estamos na frente do Maracanã. Recordar é viver, viver uma história completamente diferente. A emoção é muito grande. Tanto lá dentro, e você vive essa emoção muito maior aqui fora”, destacou. Bruno atuou pelo Flamengo entre 2006 e 2010, onde chegou a ser capitão da equipe. 

ENTENDA O CASO

Em 2010, a modelo Eliza Samudio desapareceu após denunciar ter sido mantida em cárcere e agredida pelo então goleiro, com quem tinha um filho. As investigações apontaram que ela foi assassinada a mando do jogador, em um crime triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. 

Mesmo sem que o corpo tenha sido encontrado, a Justiça concluiu que havia provas suficientes da participação de Bruno no planejamento e na execução do homicídio, além do sequestro e da ocultação de cadáver. Em 2013, ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão.

Em 2017, Bruno passou a cumprir pena em regime semiaberto, após decisões judiciais que consideraram seu tempo de prisão provisória e o direito à progressão de regime. Ele chegou a deixar a prisão por breves períodos para treinar e voltar ao futebol, o que gerou grande controvérsia pública. 

No ano de 2019, o Superior Tribunal Federal restabeleceu o semiaberto, permitindo que o ex-jogador seguisse trabalhando e dormindo na unidade prisional. Hoje, Bruno continua cumprindo sua pena em regime menos restritivo, beneficiado pelas regras de execução penal, embora siga condenado e sem ter encerrado o cumprimento total da sentença.

