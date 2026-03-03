Pedro Henrique fratura o braço e deve desfalcar Ceará por até quatro semanas

O atacante Pedro Henrique fraturou o braço direito, no primeiro Clássico-Rei da final do Cearense, e deve desfalcar o Ceará por até quatro semanas. O atleta vai utilizar gesso na recuperação e volta atuar somente na Série B.

O camisa 7 do Vovô levou a pior numa disputa de bola com os defensores do Fortaleza ainda no primeiro tempo. Ele chegou a voltar para a partida com um elástico compressor no braço lesionado, mas devido as dores, teve que ser substituído.

Legenda: Pedro Henrique, atacante do Ceará. Foto: Davi Rocha / SVM

Ao final do clássico-rei, Pedro Henrique postou nas redes sociais uma foto com o braço imobilizado. Com a confirmação de fratura no local, o atleta fica de fora do confronto decisivo do estadual e só volta atuar no final do mês de março.

“GARÇOM” ALVINEGRO

Com nove jogos na temporada, Pedro Henrique era um titular absoluto do time de Mozart. Ele chegou a balançar as redes em duas oportunidades e, junto com Vina, soma três passes para gols até aqui.