Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pedro Henrique fratura o braço e deve desfalcar Ceará por até quatro semanas

Camisa 7 levou a pior em disputa de bola no primeiros clássico-rei da final do Cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:40)
Jogada
Legenda: Pedro Henrique deve permanecer no Ceará para 2026
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O atacante Pedro Henrique fraturou o braço direito, no primeiro Clássico-Rei da final do Cearense, e deve desfalcar o Ceará por até quatro semanas. O atleta vai utilizar gesso na recuperação e volta atuar somente na Série B.

O camisa 7 do Vovô levou a pior numa disputa de bola com os defensores do Fortaleza ainda no primeiro tempo. Ele chegou a voltar para a partida com um elástico compressor no braço lesionado, mas devido as dores, teve que ser substituído.

Pedro Henrique em ação pelo Ceará
Legenda: Pedro Henrique, atacante do Ceará.
Foto: Davi Rocha / SVM

Ao final do clássico-rei, Pedro Henrique postou nas redes sociais uma foto com o braço imobilizado. Com a confirmação de fratura no local, o atleta fica de fora do confronto decisivo do estadual e só volta atuar no final do mês de março. 

“GARÇOM” ALVINEGRO 

Com nove jogos na temporada, Pedro Henrique era um titular absoluto do time de Mozart. Ele chegou a balançar as redes em duas oportunidades e, junto com Vina, soma três passes para gols até aqui.

Assuntos Relacionados
Foto de Pedro Henrique, que deve permanecer no Ceará para 2026

Jogada

Pedro Henrique fratura o braço e deve desfalcar Ceará por até quatro semanas

Camisa 7 levou a pior em disputa de bola no primeiros clássico-rei da final do Cearense

Daniel Farias Há 21 minutos
Lamine Yamal com a camisa do Barcelona

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 3 de março de 2026

Daniel Farias Há 27 minutos
João Ricardo em ação pelo Fortaleza

Jogada

João Ricardo é reprovado em exames do Corinthians e retorna ao Fortaleza

O atleta de 37 anos tem contrato até o fim de 2027

Alexandre Mota e Fernanda Alves Há 1 hora
Taça da Copa do Nordeste exposta no gramado de Pituaçu

Jogada

Sorteio Copa do Nordeste 2026: veja horário, onde assistir, times, datas e formato

20 equipes do futebol nordestino disputarão mais uma edição da competição regional

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Filipe Luís durante jogo do Flamengo

Jogada

Flamengo demite Filipe Luís após goleada no Carioca e busca novo técnico

Treinador foi pego de surpresa e foi comunicado logo após coletiva no Maracanã

Daniel Farias Há 2 horas
padre

Jogada

Saúde e fé: padre cria corrida e mobiliza fiéis no interior do Ceará

O Treino do Padre reúne cerca de 800 pessoas

Crisneive Silveira 03 de Março de 2026