Saúde e fé: padre cria corrida e mobiliza fiéis no interior do Ceará

A fé que move montanhas também mobiliza muita gente em busca de cuidar da saúde física e do espírito. É com esse objetivo que José Wallace, de 47 anos, troca a batina pelo tênis a cada 15 dias no "Treino do Padre.” O clérigo se junta a cerca de 800 fiéis e corre nos arredores da Catedral de Iguatu, cidade a 380 km de Fortaleza, no centro-sul do Ceará. Com o lema “Cuidar bem de si para cuidar bem do outro”, públicos de várias faixas etárias aderem ao esporte pela qualidade de vida.

Padre José Wallace é carioca e está na diocese da cidade há dez anos. A ideia nasceu de um grupo da igreja, junto de colaboradores e funcionários interessados na prática esportiva. O encontro passou a ser ocorrer às segundas-feiras, a cada 15 dias, e foi batizado com o nome do representante. O pontapé inicial foi no dia 9 de fevereiro deste ano.

“Foi um nome dado por eles, não por mim. Divulgamos e, quem quisesse, nós estaríamos na lateral da catedral naquela hora para o alongamento e a corrida dos 3km. E tinha muita gente. Não são tantos atletas, profissionais, mas crianças, idosos, pessoas saindo do sedentarismo”, afirmou o sacerdote.

Legenda: Padre José Wallace durante o "Treino do Padre", em Iguatu. Foto: Arquivo Pessoal

“São apenas 3km, com intuito de não ter competição. E temos também o nosso lema: “Cuidar bem de si para cuidar bem do outro.” É cuidando da minha saúde que eu vou poder cuidar de quem precisa. Assim nasceu o Treino do Padre”, completou.

Cerca de 400 pessoas estiveram no primeiro. No segundo, o número chegou a 800. O percurso inicia e termina sempre na frente da catedral de São José. Além dos arredores do prédio, o grupo percorre ruas próximas. E, como figura próxima e querida pela comunidade, o rosto dele estampa as camisas dos frequentadores.

Legenda: Padre José Wallace durante celebração eucarística na catedral de Iguatu. Foto: Arquivo Pessoal

"Eu já praticava corrida de rua há um tempo, sempre estive envolvido com exercícios. E o padre também desenvolveu essa paixão pelo exercício. Não imaginávamos uma proporção tão grande (de pessoas), mas que bom poder passar adiante uma coisa também boa para a sua saúde física e mental", destacou o recepcionista Widarlan Morais, um dos participantes do grupo.

CUIDADO COM A VIDA

O esporte na vida de Padre José surgiu por recomendação médica. O sobrepeso veio, ele precisava emagrecer. Assim, passou a fazer academia e a ser assistido por nutricionista e personal trainer. Depois de participar do “Treino da Merenda”, aos sábados, encarou uma corrida no dia 19 de março do ano passado, nos festejos do padroeiro do município.

“Corremos com objetivo de incentivar o povo. Ali foi o meu primeiro contato com a corrida. Depois deu uma esfriada. Desde o final do ano, me tornei mais assíduo, além de buscar essa perda de peso e o cuidado com a vida”, relembrou o sacerdote.

A única rotina na vida do religioso é o exercício. Acorda por volta das 5h30, vai à academia e depois inicia o trabalho na catedral. Além das confissões, visita os enfermos e celebra missa todos os dias, às 18 horas. O sono é às 22 horas. Para ele, o Treino é mais uma oportunidade de se aproximar dos fiéis e de compartilhar a palavra de Deus.

“Tem sido um momento muito bom. Jesus nos ensina que Ele veio para que todos tenham vida, e vida com abundância. A vida precisa passar pelo cuidado. É cuidar bem da mente, do corpo, do coração... Mas não podemos esquecer de cuidar da alma. Então, como sacerdote, eu me vejo na obrigação de suscitar no povo essa consciência para valorizar essa vida que Deus nos dá. O povo tem aceitado bem”, afirmou.

PAÍS DE CORREDORES

O Brasil tem 15 milhões de pessoas que correm ao menos uma vez por semana. O número aumentou em mais de 2 milhões. Os dados são do estudo 'Por Dentro do Corre", da Olympikus em parceria com a consultoria Box1824. A pesquisa foi feita em novembro de 2025 e teve 1.170 entrevistados. Mulheres e homens de 20 a 60 anos, de várias classes econômicas, foram ouvidos. O estudo também ressalta a corrida como quarta atividade física mais praticada no país.

Padre José perdeu 17 kg desde que se dedicou a cuidar mais da saúde e ter o esporte na rotina. Mirelly Matos acompanhou de perto essa evolução.

“No começo ele não corria, só andava. E isso deixou as pessoas que não corriam confortáveis também. Então, passou a aparecer gente que ia pela primeira vez. Muitas pela presença dele. Com a chegada do padre aderindo à vida saudável, ao ver o resultado que ele estava tendo, isso motivou ainda mais pessoas”, afirmou a propagandista de laboratório.

Legenda: Mirelly Matos ao lado da família e dos amigos no Treino do Padre Foto: Arquivo Pessoal

A iguatuense corre há quatro anos ao lado do esposo Vilmar Andrade. Algo que se intensificou no último ano. A princípio, ela era avessa à atividade física, mas viu na corrida uma chance de perder peso. No entanto, isso mudou durante o tempo.

“Não era mais só a questão do peso. Melhorava bastante o mental. Durmo melhor quando corro. Além de ser um hábito que torna a minha vida mais saudável, é uma válvula de escape do estresse do dia-a-dia, me motiva e, o mais importante, une a minha família”, relembrou.

“Quando posso, levo minhas filhas. E isso faz a gente interagir muito, ter uma atividade em comum fora de casa. Não precisa competir. É uma modalidade que é você contra você mesmo. Todo dia dá para evoluir um pouquinho. O importante é não parar”, destacou.

Padre José Wallace faz do esporte mais um fio condutor capaz de mover tantos corações. Ele agrega, transforma e espalha a palavra divina ao incentivar a cordialidade e o cuidado com o outro sem esquecer de si.

“Sempre procuro estar junto do povo na fé e na vida, tornar essa palavra de Deus vida para cada um de nós. É a missão da igreja, né. Suscitar a fé na prática da caridade, na vivência do amor. Quem ama cuida e quem cuida, cuida por quem ama. Então, acredito que a comunidade entendeu bem essa dinâmica”, finalizou.