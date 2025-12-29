Diário do Nordeste
Fim da novela: Filipe Luís renova com o Flamengo até 2027

Treinador iniciou como técnico da equipe principal em outubro de 2024

(Atualizado às 09:01)
Jogada
Legenda: Filipe Luís, técnico do Flamengo.
Foto: Luis Robayo / AFP

Filipe Luís finalmente renovou com o Flamengo. O clube anunciou o fim da novela nesta segunda-feira (29), quando anunciou a permanência do treinador e de sua comissão técnica. O profissional ampliou o vínculo no Rubro-Negro carioca até o fim de 2027. Ele e a equipe terão valorização salarial. 

"O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap", afirmou José Boto, diretor executivo de futebol do clube. 

O técnico assumiu a equipe principal após a saída de Tite, em outubro de 2024. Desde então, ele vinha recebendo o mesmo salário. O valor era o menor entre odos da Série A do Brasileiro. 

Em 2025, Filipe Luís se valorizou ao conquistar o Brasileirão, a Libertadores e pela campanha da equipe na Copa Intercontinental. O Flamengo se reapresenta na segunda quinzena de janeiro, com foco no Carioca, no Brasileirão e na Supercopa. 

