Vina desponta como favorito para artilharia do Campeonato Cearense; veja ranking

O meia-atacante Vina, do Ceará, é o atual artilheiro do Campeonato Cearense 2026 e tem vantagem sobre os principais concorrentes para ficar com o prêmio de principal goleador desta edição do certame estadual. O camisa 29 já balançou as redes seis vezes.

Outros jogadores que podem estar em campo no próximo domingo (8), no jogo de volta da final estadual, entre Ceará e Fortaleza, e que podem assumir a artilharia são: Matheus Araújo, do Ceará, com quatro gols, Lucca, do Ceará, com três gols, e Pochettino, do Fortaleza, com três gols.

Cada um desses teria que fazer pelo menos três gols para empatar ou então superar Vina e ficar com o título de artilheiro do Campeonato Cearense 2026.

ARTILHARIA DO CAMPEONATO CEARENSE 2026

Vina (Ceará) - 6 gols Felipe Hulk* (Maranguape) - 5 gols Matheus Araújo (Ceará) - 4 gols Bareiro* (Fortaleza) - 4 gols Kiuan (Ferroviário) - 3 gols Lucca (Ceará) - 3 gols Pochettino (Fortaleza) - 3 gols

*Hulk não está mais no Maranguape, tendo sido transferido para o Tirol. Bareiro também não está mais no Fortaleza, tendo sido negociado com o Boca Juniors, da Argentina.