Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vina desponta como favorito para artilharia do Campeonato Cearense; veja ranking

Pochettino, do Fortaleza, e Matheus Araújo, do Ceará, são outros concorrentes

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada

O meia-atacante Vina, do Ceará, é o atual artilheiro do Campeonato Cearense 2026 e tem vantagem sobre os principais concorrentes para ficar com o prêmio de principal goleador desta edição do certame estadual. O camisa 29 já balançou as redes seis vezes.

Outros jogadores que podem estar em campo no próximo domingo (8), no jogo de volta da final estadual, entre Ceará e Fortaleza, e que podem assumir a artilharia são: Matheus Araújo, do Ceará, com quatro gols, Lucca, do Ceará, com três gols, e Pochettino, do Fortaleza, com três gols.

Cada um desses teria que fazer pelo menos três gols para empatar ou então superar Vina e ficar com o título de artilheiro do Campeonato Cearense 2026.

ARTILHARIA DO CAMPEONATO CEARENSE 2026

  1. Vina (Ceará) - 6 gols
  2. Felipe Hulk* (Maranguape) - 5 gols
  3. Matheus Araújo (Ceará) - 4 gols
  4. Bareiro* (Fortaleza) - 4 gols
  5. Kiuan (Ferroviário) - 3 gols
  6. Lucca (Ceará) - 3 gols
  7. Pochettino (Fortaleza) - 3 gols

*Hulk não está mais no Maranguape, tendo sido transferido para o Tirol. Bareiro também não está mais no Fortaleza, tendo sido negociado com o Boca Juniors, da Argentina.

Assuntos Relacionados
VÍDEO

Jogada

Vina desponta como favorito para artilharia do Campeonato Cearense; veja ranking

Pochettino, do Fortaleza, e Matheus Araújo, do Ceará, são outros concorrentes

Daniel Farias Há 21 minutos
Taça da Copa do Nordeste

Jogada

Ceará e Fortaleza conhecem grupos da Copa do Nordeste 2026

Com novo formato, torneio segue preservando os clássicos regionais logo na primeira fase

Brenno Rebouças Há 43 minutos
vídeo

Jogada

Fortaleza acerta saída de Kuscevic para time da MLS; veja detalhes

Zagueiro chileno chegou ao Leão em 2024 e deixa o Pici após 78 jogos

Fernanda Alves e Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Rodrygo rompe ligamento cruzado do joelho direito e está fora da Copa do Mundo

Rodrygo vinha retornando de uma tendinite

João Bandeira Neto 03 de Março de 2026
Foto de Pedro Henrique, que deve permanecer no Ceará para 2026

Jogada

Pedro Henrique fratura o braço e deve desfalcar Ceará por até quatro semanas

Camisa 7 levou a pior em disputa de bola no primeiros clássico-rei da final do Cearense

Samuel Conrado 03 de Março de 2026
Lamine Yamal com a camisa do Barcelona

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 3 de março de 2026

Daniel Farias 03 de Março de 2026