Pochettino celebra goleada e fala sobre Carpini: 'me pediu para estar perto do gol'

Na estreia do Leão com apoio do seu torcedor, o Leão goleou o Quixadá por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (15), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Pochettino, autor de dois gols do triunfo tricolor, falou da importância da vitória e sobre o novo treinador da equipe, Thiago Carpini.

Boa partida para o time se conhecer, para os novos jogadores, os que não tiveram tanta oportunidade de jogar (temporada passada). Ainda é pré-temporada, uma preparação com uma nova comissão e feliz que ganhamos. Pochettino Meia do Fortaleza

Legenda: Argentino revelou que Carpini pediu para que ele ficasse mais perto do gol antes da partida Foto: Kid Júnior/SVM

O resultado positivo com placar elástico representou também a primeira vitória de Thiago Carpini a frente do Fortaleza. Segundo o camisa 7 Tricolor, ainda que seja somente o segundo jogo sob comando do comandante, a equipe fez um bom jogo.

"Pudemos pressionar todo tempo, com posse de bola. Carpini me pediu para estar perto do gol, agora vamos conhecendo ele melhor e ainda é muito cedo para falar dele agora" finalizou o argentino.

O Fortaleza volta a campo no domingo (18), quando recebe o Maracanã em duelo da quarta rodada. As equipes se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A equipe está na liderança colocação do Grupo A.