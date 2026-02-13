Rafael Ramos projeta confronto com o Floresta e a importância de sair em vantagem na semifinal

O lateral-direito do Ceará, Rafael Ramos, concedeu entrevista coletiva em Porangabuçu projetando o confronto de ida das semifinais do Campeonato Cearense contra o Floresta. O duelo será no domingo (15), às 16 horas, no PV.

Para Rafael, que deve ser mantido como titular por Mozart - Alex Silva ainda se recupera de lesão - o Vovô precisa abrir vantagem no confronto neste primeiro jogo.

“Importante termos vantagem para o segundo jogo, ou seja, não perder já é importante, mas principalmente criarmos um resultado, se calhar, confortável para nos dar um pouco mais de confiança para o segundo jogo, acho que isso seria o mais importante desde o início”, disse Rafael Ramos.

Vale lembrar que ainda que tenha a melhor campanha geral no campeonato, o regulamento não prevê vantagem na semifinal, com apenas o Ceará tendo o mando de campo no jogo de volta, que será dia 22.

Alerta sobre o adversário

Sobre o adversário, Ramos advertiu sobre a solidez da equipe da Vila Manoel Sátiro.

"É uma equipe que sabemos que é uma pedra no sapato de todo mundo. Não deixa jogar fácil e não torna fácil para os adversários. Sabemos que tem uma transição muito forte e vamos ter que jogar o nosso jogo. Tentar manter a posse de bola, criar as situações para criar uma vantagem no primeiro jogo, mas estar sempre atento, principalmente ao contra-ataque da equipe adversária", alertou ele.

Questionado sobre a preparação para o confronto, Rafael pontuou que o grupo vem estudando o adversário e que o foco da equipe é evoluir dia a dia nos treinamentos e assimilar as ideias do técnico Mozart.

“Estamos nos preparando do mesmo jeito que vinhamos na temporada. Sempre tentamos trabalhar no estilo de jogo que o Mozart trouxe para nós e que nos propôs desde o início. Estamos sempre a tentar evoluir nesse sentido, fazer o nosso jogo e tentar evoluir o nosso jogo. Claro que temos que estar atentos aos pontos fortes do adversário, mas acho que o mais importante é focarmos em nós e melhorarmos ainda mais o nosso estilo de jogo”, finalizou.