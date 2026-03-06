Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cassiano relembra Clássico-Rei de 2015 e provocação de Magno Alves antes do jogo

Dias antes do jogo, o Magnata disse: 'Se cuida, Fortaleza'

Escrito por
João Bandeira Neto joao.bandeira@svm.com.br
(Atualizado às 13:00)
Jogada

O atacante Cassiano trouxe à tona bastidores de um dos confrontos mais emblemáticos do futebol cearense: o Clássico-Rei de 2015. O jogador relembrou a famosa provocação feita por Magno Alves, ídolo do Ceará na época, que utilizou a frase: "Se cuida, Fortaleza".

Segundo Cassiano, a brincadeira do adversário não passou despercebida pelo elenco tricolor e acabou se tornando um combustível inesperado para a equipe. "Essa aí não tem como, essa aí vai ficar para sempre", afirmou o atleta, destacando que o episódio serviu como uma fonte de motivação extra em um momento decisivo da competição.

Reação do elenco e superação

O atacante revelou que o clima no vestiário esquentou após a declaração de Magno Alves. De acordo com Cassiano, os jogadores do Fortaleza ficaram incomodados com a postura do rival. "Eu lembro que o pessoal ali ficou tudo bravo com isso", relatou, explicando que o sentimento geral foi de união para responder dentro de campo: "Então vamos se cuidar, entendeu?".

Apesar da irritação inicial, Cassiano ressaltou que, com o passar do tempo e o desfecho positivo para o Leão do Pici, o grupo não guardou rancor da provocação. "Graças a Deus deu tudo certo e a gente também não levou de maldade nem nada", concluiu o jogador, reforçando que a provocação faz parte do folclore do clássico e ajudou a escrever mais um capítulo marcante da história do confronto.

cassiano

Jogada

Cassiano relembra Clássico-Rei de 2015 e provocação de Magno Alves antes do jogo

Dias antes do jogo, o Magnata disse: 'Se cuida, Fortaleza'

João Bandeira Neto Há 1 hora
certo

Jogada

Magno Alves exalta joia do Ceará e fala sobre Clássico-Rei: 'jogo que muda uma vida'

Melk é a grande promessa do Vovô para a temporada

Redação Há 2 horas
Foto de jogadoras do Ceará comemoram vitória sobre Sesi Bauru

Jogada

Ceará avança às semifinais da Superliga B após vitória sobre Sesi Bauru fora de casa

Clube chega à fase decisiva pelo acesso à Superliga A, elite do vôlei brasileiro

Daniel Farias 06 de Março de 2026
Foto de carros de corrida da Fórmula 1 2025

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP da Austrália: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios na abertura da temporada

Daniel Farias 06 de Março de 2026
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de março de 2026

Daniel Farias 06 de Março de 2026
Foto de Brítez, jogador do Fortaleza, e Alano, jogador do Ceará, no Clássico-Rei

Jogada

Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza

Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza

Daniel Farias 06 de Março de 2026