Cassiano relembra Clássico-Rei de 2015 e provocação de Magno Alves antes do jogo

O atacante Cassiano trouxe à tona bastidores de um dos confrontos mais emblemáticos do futebol cearense: o Clássico-Rei de 2015. O jogador relembrou a famosa provocação feita por Magno Alves, ídolo do Ceará na época, que utilizou a frase: "Se cuida, Fortaleza".

Segundo Cassiano, a brincadeira do adversário não passou despercebida pelo elenco tricolor e acabou se tornando um combustível inesperado para a equipe. "Essa aí não tem como, essa aí vai ficar para sempre", afirmou o atleta, destacando que o episódio serviu como uma fonte de motivação extra em um momento decisivo da competição.

Reação do elenco e superação

O atacante revelou que o clima no vestiário esquentou após a declaração de Magno Alves. De acordo com Cassiano, os jogadores do Fortaleza ficaram incomodados com a postura do rival. "Eu lembro que o pessoal ali ficou tudo bravo com isso", relatou, explicando que o sentimento geral foi de união para responder dentro de campo: "Então vamos se cuidar, entendeu?".

Apesar da irritação inicial, Cassiano ressaltou que, com o passar do tempo e o desfecho positivo para o Leão do Pici, o grupo não guardou rancor da provocação. "Graças a Deus deu tudo certo e a gente também não levou de maldade nem nada", concluiu o jogador, reforçando que a provocação faz parte do folclore do clássico e ajudou a escrever mais um capítulo marcante da história do confronto.