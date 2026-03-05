Diário do Nordeste
Fortaleza não lucra com venda do atacante Herrera ao Bragantino; veja detalhes

Clube manteve 15% dos direitos econômicos do atleta

Escrito por
Fernanda Alves e André Almeida jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:43)
Jogada
Legenda: O atacante Herrera fez 21 jogos pelo Fortaleza
Foto: Ismael Soares / SVM

A venda feita pelo Fortaleza do atacante Herrera para o RB Bragantino, pelo valor de R$24.335 milhões, não gerou nenhum lucro financeiro ao Tricolor de Aço. O valor recebido foi para a quitação da dívida sobre a compra do clube em 2025. É o que diz o boletim "Transparência em Foco", elaborado pela SAF do clube e divulgado a conselheiros, nesta quinta-feira (5).

O documento, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, aponta detalhes de algumas negociações feitas na última janela de transferências, entre chegadas e saídas de atletas.

No caso de Herrera, o clube tinha 70% dos direitos do atleta e vendeu o jogador pelo mesmo valor que comprou - na época, em julho de 2025, por R$13 milhões. Os outros 30% foram repassados ao Argentinos Juniors, equipe que revelou o atacante.

O modelo de negociação partiu pelo financiamento de um investidor. O documento explica que o Fortaleza faria o pagamento dos juros mensais, que seria quitado ao final do contrato do atleta, em 2030, totalizando 60 meses.

O rebaixamento para a Série B, porém, alterou os planos financeiros do clube, que considerou vender o atleta, já que os custos do atacante ficaram acima do que o Fortaleza poderia manter.

Na negociação, o Fortaleza manteve 15% dos direitos econômicos do atleta, caso tenha alguma negociação do jogador na Série A.

O Diário do Nordeste apurou, durante a negociação, que o RB Bragantino ofereceu o empréstimo de um atleta ao Fortaleza até o final de 2026, o que ainda não se concretizou.

Com a camisa do Fortaleza, Herrera fez 21 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.

 

