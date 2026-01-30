Sem informar valores, Fortaleza confirma venda de Herrera, anunciado pelo RB Bragantino

O Fortaleza anunciou a venda do atacante José Tucu Herrera nesta sexta-feira (30). O jogador de 22 anos foi negociado com o Red Bull Bragantino, que também oficializou a chegada do atacante argentino, que assinou em definitivo com o Massa Bruta.

No comunicado da venda, o Fortaleza não informou o valor da negociação. O que se sabe é que parte da quantia irá para o Argentinos Juniors, equipe anterior de Herrera, e outra parte para um parceiro comercial que custeou a ida de Herrera para o Fortaleza.

Tivemos um parceiro comercial para trazê-lo. O parceiro comercial colocou o valor, a operação só foi possível porque teve o parceiro. E em havendo uma venda, o Fortaleza vai ganhar em cima disso. Então isso é um excelente negócio, em que você compra o ativo, não tira do seu caixa o valor do ativo, e na eventual venda, você ressarce logicamente o parceiro que investiu, com algum ganho para ele, o que é natural, e tem o lucro também em cima. É uma operação muito boa. Não tirou dinheiro do caixa, trouxe o jogador, o jogador foi bem, terminou o ano bem e valorizado. Marcelo Paz Ex-CEO do Fortaleza, em entrevista ao Resenha Tricolor, quando ainda era dirigente do Leão

Legenda: Herrera, jogador do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O contrato assinado por Herrera com o Red Bull Bragantino é válido até o dia 31 de dezembro de 2029. Ele deixa o Fortaleza após 21 partidas disputadas, além de dois gols marcados e três assistências.

LEIA A NOTA DO FORTALEZA NA ÍNTEGRA

O Fortaleza Esporte Clube comunica o acordo de venda do atacante Tucu Herrera ao Red Bull Bragantino.

Velocista e talentoso, o jovem atacante chegou na temporada passada no Leão do Pici e atuou em 21 partidas entre Brasileirão Série A e Copa Libertadores. O atacante também marcou dois gols e deu três assistências

O Leão do Pici agradece ao jogador pela dedicação e profissionalismo, e deseja sucesso no seu próximo desafio.