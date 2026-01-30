Diário do Nordeste
Sem informar valores, Fortaleza confirma venda de Herrera, anunciado pelo RB Bragantino

Jogador argentino encerra passagem pelo Leão do Pici após apenas 21 partidas oficiais

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Herrera foi um dos reforços anunciados pelo Fortaleza ao longo da temporada 2025
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza anunciou a venda do atacante José Tucu Herrera nesta sexta-feira (30). O jogador de 22 anos foi negociado com o Red Bull Bragantino, que também oficializou a chegada do atacante argentino, que assinou em definitivo com o Massa Bruta.

No comunicado da venda, o Fortaleza não informou o valor da negociação. O que se sabe é que parte da quantia irá para o Argentinos Juniors, equipe anterior de Herrera, e outra parte para um parceiro comercial que custeou a ida de Herrera para o Fortaleza.

Tivemos um parceiro comercial para trazê-lo. O parceiro comercial colocou o valor, a operação só foi possível porque teve o parceiro. E em havendo uma venda, o Fortaleza vai ganhar em cima disso. Então isso é um excelente negócio, em que você compra o ativo, não tira do seu caixa o valor do ativo, e na eventual venda, você ressarce logicamente o parceiro que investiu, com algum ganho para ele, o que é natural, e tem o lucro também em cima. É uma operação muito boa. Não tirou dinheiro do caixa, trouxe o jogador, o jogador foi bem, terminou o ano bem e valorizado.
Marcelo Paz
Ex-CEO do Fortaleza, em entrevista ao Resenha Tricolor, quando ainda era dirigente do Leão

Foto de Herrera, jogador do Fortaleza
Legenda: Herrera, jogador do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O contrato assinado por Herrera com o Red Bull Bragantino é válido até o dia 31 de dezembro de 2029. Ele deixa o Fortaleza após 21 partidas disputadas, além de dois gols marcados e três assistências.

LEIA A NOTA DO FORTALEZA NA ÍNTEGRA

O Fortaleza Esporte Clube comunica o acordo de venda do atacante Tucu Herrera ao Red Bull Bragantino.

Velocista e talentoso, o jovem atacante chegou na temporada passada no Leão do Pici e atuou em 21 partidas entre Brasileirão Série A e Copa Libertadores. O atacante também marcou dois gols e deu três assistências

O Leão do Pici agradece ao jogador pela dedicação e profissionalismo, e deseja sucesso no seu próximo desafio.

