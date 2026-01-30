Fortaleza acerta a contratação do atacante Vitinho, do Tijuana-MEX

O atacante Vitinho, que estava no Tijuana-MEX, é o novo reforço do Fortaleza. O atleta chega neste domingo (1º) na capital cearense. O vínculo dele será por empréstimo até o final de 2026, com opção de compra, informação confirmada com exclusividade pelo Diário do Nordeste.

O atacante atua pela ponta direita, mas tem como pé mais forte o canhoto, o que facilita que ele possa jogar tanto pelo lado direito do ataque, como do esquerdo. O último jogo dele foi dia 18 de janeiro, num empate em 1 a 1 do Tijuana com o Atlético San Luis, pelo México Apertura. Vitinho fez nove jogos pelo Tijuana em 2026.

CARREIRA

O atacante de 24 anos iniciou a trajetória nas categorias de base do São Paulo. Na carreira de atleta, são 114 jogos, 18 gols marcados e nove assistências. Além de Tijuana e São Paulo, o jogador também tem passagem pelo Atlético San Luis.