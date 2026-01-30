Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza acerta a contratação do atacante Vitinho, do Tijuana-MEX

Jogador chega ao Pici por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:53)
Jogada
Legenda: Fortaleza acerta empréstimo do atacante Vitinho, do Tijuana-MEX
Foto: Guillermo Arias / AFP

O atacante Vitinho, que estava no Tijuana-MEX, é o novo reforço do Fortaleza. O atleta chega neste domingo (1º) na capital cearense. O vínculo dele será por empréstimo até o final de 2026, com opção de compra, informação confirmada com exclusividade pelo Diário do Nordeste.

O atacante atua pela ponta direita, mas tem como pé mais forte o canhoto, o que facilita que ele possa jogar tanto pelo lado direito do ataque, como do esquerdo. O último jogo dele foi dia 18 de janeiro, num empate em 1 a 1 do Tijuana com o Atlético San Luis, pelo México Apertura. Vitinho fez nove jogos pelo Tijuana em 2026.

CARREIRA

O atacante de 24 anos iniciou a trajetória nas categorias de base do São Paulo. Na carreira de atleta, são 114 jogos, 18 gols marcados e nove assistências. Além de Tijuana e São Paulo, o jogador também tem passagem pelo Atlético San Luis.

Fortaleza acerta empréstimo do atacante Vitinho, do Tijuana-MEX

Jogada

Fortaleza acerta a contratação do atacante Vitinho, do Tijuana-MEX

Jogador chega ao Pici por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra

Fernanda Alves Há 10 minutos
Pedro Martins é o CEO de futebol do Fortaleza

Jogada

Quem é quem no novo departamento de futebol do Fortaleza para 2026

Após reformulação completa, clube define CEO e quatro gerências para reestruturar o futebol em 2026

Daniel Farias Há 18 minutos
Confrontos da fase de playoffs da Champions League 2025/2026

Jogada

Playoffs da Champions League: com Real Madrid x Benfica, veja todos os confrontos

Sorteio da Uefa também definiu duelos como PSG x Monaco e Juventus x Galatasaray na fase eliminatória

Daniel Farias Há 1 hora
Vasco perde após bronca de Diniz e Botafogo goleia Cruzeiro de Tite

Jogada

Resultados da Série A: Vasco perde após bronca de Diniz e Botafogo goleia Cruzeiro de Tite

Rodada inaugural foi encerrada nesta quinta-feira com dois jogos e mudanças na parte de cima da tabela

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Tirol vence Quixadá e lidera quadrangular do rebaixamento do Cearense

Canarinho do Sertão perdeu um pênalti nos acréscimos da partida

Vladimir Marques 29 de Janeiro de 2026
técnico

Jogada

Ceará intensifica preparação para enfrentar o Horizonte pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam no domingo

Redação 29 de Janeiro de 2026