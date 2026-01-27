Fortaleza supera entrave e venda de Herrera ao Bragantino deve avançar

O Fortaleza havia fechado da venda do atacante Herrera ao Bragantino por R$ 24 milhões, mas o Argentino Juniors, que é detentor de uma parte dos direitos econômicos dele, travou a negociação.

Mas o entrave foi resolvido entre o time cearense e o argentino, após um acerto pela divisão de direitos econômicos, e a venda poderá ser concretizada.

O clube leonino espera a oficialização da compra e o Bragantino ceder um jogador por empréstimo para sacramentar a negociação.

Herrera no Leão

A negociação da venda de Herrera para o RB Bragantino também prevê bônus atrelados a metas que poderão ser cumpridas por Herrera no novo clube.

Herrera chegou ao Fortaleza em julho de 2025, vindo do Argentinos Juniors. Na reta final da temporada, o argentino se destacou com a camisa tricolor: foram 21 partidas disputadas, com dois gols marcados e cinco assistências.

Na contratação, o Fortaleza adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador e manteve opção de compra de mais 20% ao longo do contrato. O vínculo de Herrera com o clube cearense é válido até 2030.