Fortaleza supera entrave e venda de Herrera ao Bragantino deve avançar

Leão espera fechar a venda do jogador por R$ 24 milhões

Escrito por
Fernanda Alves e Vladimir Marques fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 21:53)
Jogada
Legenda: Herrera marcou um dos gols do Fortaleza na vitória contra o Corinthians
Foto: Ismael Soares / SVM

O Fortaleza havia fechado da venda do atacante Herrera ao Bragantino por R$ 24 milhões, mas o Argentino Juniors, que é detentor de uma parte dos direitos econômicos dele, travou a negociação.

Mas o entrave foi resolvido entre o time cearense e o argentino, após um acerto pela divisão de direitos econômicos, e a venda poderá ser concretizada. 

O clube leonino espera a oficialização da compra e o Bragantino ceder um jogador por empréstimo para sacramentar a negociação.

Herrera no Leão

A negociação da venda de Herrera para o RB Bragantino também prevê bônus atrelados a metas que poderão ser cumpridas por Herrera no novo clube.

Herrera chegou ao Fortaleza em julho de 2025, vindo do Argentinos Juniors. Na reta final da temporada, o argentino se destacou com a camisa tricolor: foram 21 partidas disputadas, com dois gols marcados e cinco assistências.

Na contratação, o Fortaleza adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador e manteve opção de compra de mais 20% ao longo do contrato. O vínculo de Herrera com o clube cearense é válido até 2030.

