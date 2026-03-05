Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza conhece adversário na 3ª fase Copa do Brasil: saiba mais sobre o Manauara-AM

O time de Amazonas venceu o Itabaiana-SE pela 2ª fase

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:29)
Jogada
Legenda: O Manauara venceu o Itabaiana-SE por 3 a 1 e avançou na Copa do Brasil
Foto: Laiza Balieiro / Manauara

O Fortaleza vai enfrentar o Manauara-AM na 3ª fase da Copa do Brasil de 2026. A definição ocorreu nesta quarta-feira (4), quando o time nortista venceu o Itabaiana-SE por 3 a 1 na Arena da Amazônia.

Em campo, se classificou com os gols de Marinho, Pablo Pardal e João Guilherme - Pedro Igor descontou para os visitantes. Vale ressaltar que o Manauara-AM iniciou no torneio na 2ª fase, assim como o Fortaleza.

Clube recém-criado

Atletas do Manauara em ação
Legenda: O Manauara-AM disputa a Série D do Brasileiro de 2026
Foto: Laiza Balieiro / Manauara

Fundado em 30 de novembro de 2020, o Manauara Esporte Clube é conhecido como "Robô" e tem relação com o segmento da indústria. Localizado no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Amazonas, carrega as cores preto e laranja. O escudo, em formato de engrenagem, tem três estrelas, que significam: indústria, comércio e serviço. O cenário tem relação com a profissão do presidente Marcus Souza, empresário de 48 anos que trabalha nesse segmento.

A primeira vez que participou de uma partida profissional foi em setembro de 2021 contra o Tarumã, pela 2ª divisão do Campeonato Amazonense. Assim, foi campeão do Estadual e se firmou na elite da região.

Em 2023, chegou na finalíssima pela primeira vez, quando foi superado pelo Amazonas. Apesar da falta do título, construiu calendário e conseguiu disputar Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. No ano passado, chegou às oitavas de final da 4ª divisão, quando foi eliminado pelo ASA.

Paulinho Kobayashi no comando

Paulinho Kobayashi em ação pelo Manauara
Legenda: O técnico Paulinho Kobayashi acumula diversas passagens pelo futebol cearense
Foto: Laiza Balieiro / Manauara

Velho conhecido do futebol cearense, o técnico Paulinho Kobayashi é o comandante do Manauara-AM. Com 56 anos, o profissional acumula passagens por times como Floresta e Ferroviário.

A chegada ao clube ocorreu em fevereiro. Em quatro jogos, foram três vitórias até o momento, alimentando sonho de avançar mais longe na Copa do Brasil. No torneio, já acumula R$ 1,7 milhão em premiação, sendo R$ 830 mil pela participação na 2ª fase, além de R$ 950 mil com o avanço à 3ª fase.

Modelo de jogo

Com Kobayashi, O Manauara-AM tem duas plataformas táticas bem definidas: 4-3-3 e 3-5-2. Com consistência defensiva, explora os lados do campo e tem o meia Pablo Pardal e o centroavante João Guilherme, ambos com quatro gols, como principais destaques individuais. 

Diante do Itabaiana-SE na Copa do Brasil, a formação contou com: David Becker; Ivanzinho, Maicon e Paulinho; Vitinho, Juninho, Marinho, Pablo Pardal e Caio Ribeiro; João Guilherme e Aleffe. O elenco também tem o centroavante Giva, que era tido como promessa do Santos no início da carreira.

Assuntos Relacionados
Foto de Dimas Filgueiras e Reinaldo Aleluia, personagens históricos do Ceará

Jogada

Presidente do Ceará lamenta morte de Reinaldo Aleluia: ‘perdemos um ídolo’

João Paulo Silva decretou luto oficial de três dias após a confirmação da morte do ex-jogador

Daniel Farias Há 19 minutos
Atleta do Manauara comemora gol

Jogada

Fortaleza conhece adversário na 3ª fase Copa do Brasil: saiba mais sobre o Manauara-AM

O time de Amazonas venceu o Itabaiana-SE pela 2ª fase

Alexandre Mota Há 37 minutos
vídeo

Jogada

Jogada marcante e frase provocativa: Reinaldo Aleluia foi herói do Ceará no título cearense de 2006

O atacante vestiu a camisa 10 do Vovô nos dois jogos da decisão do campeonato estadual

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Ceará

Jogada

Morre Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Ceará, aos 53 anos de idade

Jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória na terça-feira (3)

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Endrick, jogador do Lyon

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 5 de março de 2026

Daniel Farias Há 2 horas
vídeo

Jogada

Clássico-Rei na final do Cearense pode ser decidido nos pênaltis pela terceira vez; veja retrospecto

Ceará e Fortaleza entram em campo na Arena Castelão no próximo domingo (8)

Daniel Farias Há 2 horas