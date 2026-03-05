Fortaleza conhece adversário na 3ª fase Copa do Brasil: saiba mais sobre o Manauara-AM

O Fortaleza vai enfrentar o Manauara-AM na 3ª fase da Copa do Brasil de 2026. A definição ocorreu nesta quarta-feira (4), quando o time nortista venceu o Itabaiana-SE por 3 a 1 na Arena da Amazônia.

Em campo, se classificou com os gols de Marinho, Pablo Pardal e João Guilherme - Pedro Igor descontou para os visitantes. Vale ressaltar que o Manauara-AM iniciou no torneio na 2ª fase, assim como o Fortaleza.

Clube recém-criado

Legenda: O Manauara-AM disputa a Série D do Brasileiro de 2026 Foto: Laiza Balieiro / Manauara

Fundado em 30 de novembro de 2020, o Manauara Esporte Clube é conhecido como "Robô" e tem relação com o segmento da indústria. Localizado no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Amazonas, carrega as cores preto e laranja. O escudo, em formato de engrenagem, tem três estrelas, que significam: indústria, comércio e serviço. O cenário tem relação com a profissão do presidente Marcus Souza, empresário de 48 anos que trabalha nesse segmento.

A primeira vez que participou de uma partida profissional foi em setembro de 2021 contra o Tarumã, pela 2ª divisão do Campeonato Amazonense. Assim, foi campeão do Estadual e se firmou na elite da região.

Em 2023, chegou na finalíssima pela primeira vez, quando foi superado pelo Amazonas. Apesar da falta do título, construiu calendário e conseguiu disputar Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. No ano passado, chegou às oitavas de final da 4ª divisão, quando foi eliminado pelo ASA.

Paulinho Kobayashi no comando

Legenda: O técnico Paulinho Kobayashi acumula diversas passagens pelo futebol cearense Foto: Laiza Balieiro / Manauara

Velho conhecido do futebol cearense, o técnico Paulinho Kobayashi é o comandante do Manauara-AM. Com 56 anos, o profissional acumula passagens por times como Floresta e Ferroviário.

A chegada ao clube ocorreu em fevereiro. Em quatro jogos, foram três vitórias até o momento, alimentando sonho de avançar mais longe na Copa do Brasil. No torneio, já acumula R$ 1,7 milhão em premiação, sendo R$ 830 mil pela participação na 2ª fase, além de R$ 950 mil com o avanço à 3ª fase.

Modelo de jogo

Com Kobayashi, O Manauara-AM tem duas plataformas táticas bem definidas: 4-3-3 e 3-5-2. Com consistência defensiva, explora os lados do campo e tem o meia Pablo Pardal e o centroavante João Guilherme, ambos com quatro gols, como principais destaques individuais.

Diante do Itabaiana-SE na Copa do Brasil, a formação contou com: David Becker; Ivanzinho, Maicon e Paulinho; Vitinho, Juninho, Marinho, Pablo Pardal e Caio Ribeiro; João Guilherme e Aleffe. O elenco também tem o centroavante Giva, que era tido como promessa do Santos no início da carreira.