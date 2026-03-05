Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (5)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 5 de março de 2026
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (5)
CAMPEONATO SAUDITA
- 16h00 | Al Kholood x Al Qadsiah | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
- 16h00 | Damac x Al Riyadh | Canal GOAT
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 16h30 | Benevento x Catania | OneFootball
- 16h30 | Casertana x Salernitana | OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h00 | Tottenham x Crystal Palace | ESPN e Disney+
COPA DA FRANÇA
- 17h10 | Lyon x Lens | SportyNet
COPA DO BRASIL
- 19h00 | Desportiva Ferroviária x Sport | ge tv, Sportv e Premiere
- 21h30 | Juventude x Guaporé | Sportv e Premiere
- 21h30 | Santa Cruz x Sousa | Prime Video
COPA SUL-AMERICANA
- 19h00 | Boston River x Racing-URU | ESPN 4 e Disney+
- 19h00 | Nacional-PAR x Deportivo Recoleta | Paramount+
- 21h30 | Cienciano x Melgar | ESPN e Disney+
- 21h30 | América de Cali x Atlético Bucaramanga | Paramount+
- 23h00 | Orense x Macará | Paramount+
PRÉ-LIBERTADORES
- 21h30 | Juventud x Independiente Medellín | Paramount+
