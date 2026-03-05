Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 5 de março de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Endrick, jogador do Lyon
Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (5)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 16h00 | Al Kholood x Al Qadsiah | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h00 | Damac x Al Riyadh | Canal GOAT

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 16h30 | Benevento x Catania | OneFootball
  • 16h30 | Casertana x Salernitana | OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h00 | Tottenham x Crystal Palace | ESPN e Disney+

COPA DA FRANÇA

  • 17h10 | Lyon x Lens | SportyNet

COPA DO BRASIL

  • 19h00 | Desportiva Ferroviária x Sport | ge tv, Sportv e Premiere
  • 21h30 | Juventude x Guaporé | Sportv e Premiere
  • 21h30 | Santa Cruz x Sousa | Prime Video

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h00 | Boston River x Racing-URU | ESPN 4 e Disney+
  • 19h00 | Nacional-PAR x Deportivo Recoleta | Paramount+
  • 21h30 | Cienciano x Melgar | ESPN e Disney+
  • 21h30 | América de Cali x Atlético Bucaramanga | Paramount+
  • 23h00 | Orense x Macará | Paramount+

PRÉ-LIBERTADORES

  • 21h30 | Juventud x Independiente Medellín | Paramount+
Assuntos Relacionados
Foto de Dimas Filgueiras e Reinaldo Aleluia, personagens históricos do Ceará

Jogada

Presidente do Ceará lamenta morte de Reinaldo Aleluia: ‘perdemos um ídolo’

João Paulo Silva decretou luto oficial de três dias após a confirmação da morte do ex-jogador

Daniel Farias Há 18 minutos
Atleta do Manauara comemora gol

Jogada

Fortaleza conhece adversário na 3ª fase Copa do Brasil: saiba mais sobre o Manauara-AM

O time de Amazonas venceu o Itabaiana-SE pela 2ª fase

Alexandre Mota Há 36 minutos
vídeo

Jogada

Jogada marcante e frase provocativa: Reinaldo Aleluia foi herói do Ceará no título cearense de 2006

O atacante vestiu a camisa 10 do Vovô nos dois jogos da decisão do campeonato estadual

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Ceará

Jogada

Morre Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Ceará, aos 53 anos de idade

Jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória na terça-feira (3)

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Endrick, jogador do Lyon

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 5 de março de 2026

Daniel Farias Há 2 horas
vídeo

Jogada

Clássico-Rei na final do Cearense pode ser decidido nos pênaltis pela terceira vez; veja retrospecto

Ceará e Fortaleza entram em campo na Arena Castelão no próximo domingo (8)

Daniel Farias Há 2 horas